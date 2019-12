Sénégal: "Le procès contre Mandela et les autres" s'offre le "Grand prix" du festival du film documentaire de Saint-Louis

Saint-Louis — "Le procès contre Mandela et les autres", des réalisateurs français, Nicolas Champeau et Gilles Porte, a remporté samedi le Grand prix du 10ème Festival du film documentaire de Saint-Louis (nord), a appris l'envoyée spéciale de l'APS.

Le film documentaire ayant décroché la récompense suprême permet de sortir de l'ombre les autres camarades de Nelson Mandela qui eux aussi risquaient la peine de mort lors de cette audience historique de 1963-1964.

Les réalisateurs se sont appuyés sur des archives sonores exhumés de l'audience et ont fait parler trois camarades de Mandela et deux avocats encore en vie.Le jury, présidé par le réalisateur sénégalais Ousmane William Mbaye, a apprécié "l'effort de recherche documentaire, l'utilisation et la technique de narration renforçant l'authenticité d'une histoire qu'on croyait connaitre mais dont on découvre tous les contours".Il a aussi salué le professionnalisme des réalisateurs Gilles Porte et Nicolas Champeau (ancien journaliste de RFI).

Le lauréat Gilles Porte a remercié les organisateurs du festival d'avoir donné l'opportunité de montrer ce film "important et universel" pour la première fois en Afrique de l'Ouest.Les palmarès du festival a notamment été dévoilé au cours d'une cérémonie organisée dans la soirée en plein air sur le Quai Sud de la ville en présence du directeur de la cinématographie, Hugues Diaz et l'ambassadeur d'Italie au Sénégal.Outre le "Grand prix" le jury a donné une mention spéciale au film "Silas" de Hawa Essuman et Anjali Nayar (Canada), lequel dresse le portrait d'un activiste de l'environnement au Libéria.

Le "Sargal d'or" représenté a été remis à l'invité d'honneur le cinéaste italien Stéfano Savona. Son film "Samouni road" sur la guerre à Gaza a clôturé le festival.Le directeur de la cinématograhie Hugues Diaz a invité les collectivités territoriales soutenir les initiatives culturelles."Un festival est fort et durable si les collectivités territoriales y mettent du leur. La mairie, le conseil départemental doivent porter les festivals, car après Dakar, Saint-Louis est en bonne position pour êtrel'une des capitales où on développe le mieux la culture", a plaidé M. Diaz.