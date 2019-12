Sénégal: Le rôle de Senghor dans l'édification de l'Etat sénégalais revisité

Dakar — Le secrétaire national chargé des études et de la prospective du Parti socialiste (PS), Sérigne Ousmane Béye, a jugé fondamental le rôle joué par Léopold Sédar Senghor, dans le processus d'édification de l'Etat-nation du Sénégal.

"Le président Léopold Sédar Senghor a joué un rôle fondamental dans la construction de l'Etat-nation à travers la trajectoire de notre jeune démocratie", a-t-il déclaré, lors de la célébration de la 18ème édition de la "journée du souvenir", en hommage au premier président de la République du Sénégal.

Il intervenait à sa qualité de président de la commission scientifique du colloque, portant sur le thème "Léopold Sedar Senghor : Actualité d'une pensée multidimensionnelle".

"Senghor a quand même réussi à créer une nation c'est-à-dire des citoyens qui s'entendent et veulent vivre autour d'un contrat social comme l'a bien dit Rousseau", a expliqué Béye.

Il a rappelé que le président poète avait institué "le cousinage à plaisanterie entre les Sérères, les Diolas, les Al-Pulaar (... ) pour raffermir les liens entre les différentes communautés du pays". Cela n'existe qu'au Sénégal, a-t-il laissé entendre."Ce qui me semble être beaucoup plus important en Afrique c'est de créer une nation face à la menace djihadiste qui veut détruire les jeunes Etats que nous avons construit de cinq à six décennies", a fait remarquer le responsable du PS.

Selon lui, ce repli identitaire est contradictoire à la pensée ou à l'approche de feu Leopold Sedhar Senghor qui s'est distingué par son ouverture d'esprit et son ancrage dans les valeurs traditionnelles sénégalaise et africaines.Ce colloque décliné à deux panels a été axé sur deux sous-thèmes à savoir "le rôle de Senghor dans la construction de l'Etat-nation" et "la place de la Femme dans poésie de Léopold Sédhar Senghor".En plus du dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu, père fondateur du Parti socialiste, au cimetière de Bel-Air et la Participation à la Messe d'anniversaire.