Sénégal: Footballeur 2019 - Sadio Mané en concurrence avec Mohamed Salah et Riyad Mahrez

Dakar — L'attaquant sénégalais de Liverpool (élite anglaise), Sadio Mané va disputer le titre de meilleur footballeur du continent de l'année 2019 à son coéquipier, l'Egyptien Mohamed Salah et à l'Algérien, Riyad Mahrez, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF) sur son site officiel.

Salah a été deux fois Ballon d'or africain en 2017 et en 2018 tandis que Mahrez a gagné le titre en 2016 alors qu'il évoluait sous les couleurs du club anglais de LeicesterLa CAF a publié ce dimanche le trio de tête de toutes ses distinctions qui seront décernées le 7 janvier prochain en Egypte, rapporte le même site.

"Les trois premiers ont été sélectionnés à la suite des votes de la Commission technique et de développement de la CAF et d'un panel d'experts des médias", souligne le site de la CAF précisant que "l'accent a été mis sur les performances des candidats au cours de l'année 2019."Il y avait aussi le vote d'un panel de Légendes composé d'anciens lauréats de la prestigieuse distinction individuelle dans le football africain", ajoute le site précisant que les Légendes ont pris part au processus de vote pour le Joueur et la Joueuse de l'année.

La phase finale du vote pour le Joueur africain de l'année chez les hommes et chez les femmes ainsi que l'entraîneur (homme et femme) de l'année sera faite par les entraîneurs (ou directeurs techniques) et les capitaines des équipes nationales A des associations membres de la CAF.Parmi les entraîneurs en lice, le sélectionneur national Aliou Cissé qui est en course au côté de l'Algérien Djamel Belmadi et de l'entraîneur de l'Espérance de Tunis, Moine Chaâbani.Les Lions du Sénégal sont aussi en course pour le titre de la sélection de l'année au côté de l'Algérie et de Madagascar.Les internationaux sénégalais, Kalidou Koulibaly (Naples, Italie) et Krépin Diatta (Bruges, Belgique) sont hors course pour respectivement les titres de meilleur joueur et de meilleur Espoir.