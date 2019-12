Madagascar: Industrie hôtelière de luxe - Des investisseurs américains intéressés par le pays

Des opportunités d'investissements proposées lors d'un rendez-vous « one to one » entre la délégation malgache et les opérateurs américains.

Madagascar a participé à la 8e édition de l'INSPIRE SUMMIT, organisée par l'International Luxury Hotel Association (ILHA) qui s'est tenue au Four Seasons Miami ce mois-ci. Cet évènement a réuni les leaders d'opinion de l'industrie de l'hôtellerie de luxe pour partager des idées, des stratégies et des innovations dans ce domaine. A cette occasion, Madagascar a été présenté comme une destination potentielle intacte et non découverte.

Le pays a ainsi pu tirer parti de l'audience mondiale d'ILHA de plus de 500.000 personnes, des participants à cet événement de grande envergure et des principaux canaux de marketing imprimé et numérique tels que Luxury Hoteliers Magazine, ILHA SmartBrief, TRAVEL & HOSPITALITY FORUM/LinkedIn, Research Reports, Webinars, etc. Ce qui permettra d'obtenir une visibilité maximale pour Madagascar pour une durée d'une année, de septembre 2019 à septembre 2020. La preuve, des investisseurs américains se sont intéressés par la destination suite aux présentations effectués par la délégation malgache conduite par le ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie, Joël Randriamandranto à Miami.

Eductour. En effet, cette présentation de Madagascar a suscité beaucoup d'intérêts de la part des participants. Des rencontres avec des hauts responsables et décideurs de 19 sociétés ont eu lieu. Parmi lesquelles, neuf entreprises opèrent dans le secteur du Tourisme (Agence de voyage, Propriétaire d'hôtel, Marque, Firme de Design... ) et trois autres dans le secteur des transports (Propriétaire, Opérateur, Prestation de service à bord de bateaux, Gestion aéroportuaire... ). Il y a également huit entreprises œuvrant dans d'autres secteurs tels que la gestion d'actifs immobiliers hôteliers, Conseil, Stratégie de marque, et la Technologie au service de l'hôtellerie.

Après ce bilan positif, un éductour des voyagistes et agences de voyage américains opérant dans le luxe, sera organisé en janvier 2020 dans le pays, pour visiter cinq structures dans le segment du luxe, éparpillées dans toute l'île. En outre, des lignes de croisières maritimes spéciales Îles Vanilles et autour de Madagascar, seront mises en place. Et au premier trimestre de 2020, des propriétaires de grandes marques dans le luxe vont venir à Madagascar.