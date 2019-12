Congo-Kinshasa: Signature du protocole d'accord entre le gouvernement et le banc syndical de l'EPST

Le gouvernement de la République et le banc syndical de l'Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST) ont signé un protocole d'accord, au cours d'une cérémonie présidée à Kinshasa par le vice-Premier ministre, ministre du Budget, Baudouin Mayo. Pour le vice-Premier ministre Baudouin Mayo, « si vous voulez gâcher l'avenir d'une nation, il suffit seulement de gâcher son système éducatif », ajoutant que le gouvernement est soucieux non seulement de l'avenir de sa jeunesse et de son pays.

Il a également fait savoir que le gouvernement devra veiller à l'enseignement de la jeunesse, précisant que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait du secteur de l'enseignement son cheval de bataille.Baudouin Mayo a rappelé qu'à sa prise des fonctions, le président de la République a décidé de la concrétisation de la disposition constitutionnelle affirmant de la gratuité de l'enseignement de base. À ce sujet, le Premier ministre qui a relayé cette décision ne ménage aucun effort pour que cela devienne une réalité, a-t-il indiqué, précisant que cet accord est une liste d'engagement réciproque ainsi que la feuille de route dans ce secteur éducatif. Le gouvernement qui a souscrit à cet accord, s'engage à le respecter scrupuleusement et va y veiller d'une manière scrupuleuse étant donné que c'est le mot d'ordre au chef de l'État repris dans son programme quinquennal tel que approuvé par l'Assemblée nationale.Le vice-Premier ministre, ministre du Budget s'est dit convaincu qu'il n'y aura aucun enseignant non payé à la fin de 2020 en République démocratique du Congo.

Vigilance côté enseignant

Il a enfin, appelé le banc syndical à la vigilance en dénonçant tous les cas de fraude et d'irrégularités pour mettre fin à certains maux qui rongent le système éducatif congolais.Le ministre d'Etat, ministre de l'EPST, Willy Bakonga, a fait savoir que la signature de ce protocole d'accord intervient dans un contexte particulier, car le chef de l'État s'est investi à trouver des solutions aux préoccupations des enseignants en faveur des 34 740 Non Payés en vue de soutenir la mise en œuvre de la gratuité du premier palier qui interviendra dans le budget de l'exercice 2020Le ministre de la Fonction publique, Yollande Ebongo Bosongo, qui s'est dit satisfaite de cet accord a indiqué que la décision prise entre les deux parties cadre avec le souci, mieux la volonté du gouvernement faisant de l'amélioration des conditions sociales et salariales des agents de carrière des services publics en général et celles des enseignants en particulier, son cheval de bataille.Il a souligné la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'homme au centre de son action avec son principe « le peuple d'abord » et dont le gouvernement vient de matérialiser l'engagement vis-à-vis des enseignants.

Le gouvernement rassure le banc syndical qu'il se mettra toujours de son côté et sera à son écoute dans un dialogue social empreint de franche collaboration pour le développement de la République. Le président de l'Intersyndicale de l'EPST, Franck Babo, a remercié le chef de l'État pour son engagement et sa volonté à respecter la Constitution quant à la gratuité de l'enseignement primaire.Il a indiqué que le banc syndical s'est engagé à signer, à respecter et à appliquer ce protocole d'accord tout en souhaitant que les deux parties puissent respecter leurs engagements.Il a par ailleurs salué la décision du gouvernement pour la prise en charge des NP et que les NU seront subordonnées par un contrôle et un recensement au niveau du ministère de l'EPST, avant de souligner que le banc syndical n'acceptera pas que l'argent de la République soit dilapidé.