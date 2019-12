Angola: Le pape et le chef de l'Onu fustigent le fanatisme religieux

Le pape François et le secrétaire général des Nations Unies (ONU) Antonio Guterres se sont tous deux insurgés vendredi contre le fanatisme religieux, à l'occasion d'une rencontre vendredi au Vatican.

«Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas détourner le regard quand les croyants de différentes confessions sont persécutés, en divers endroits du monde», a plaidé le pape dans une vidéo commune.

Il a critiqué «l'utilisation de la religion à des fins de haine, de violence, d'oppression, d'extrémisme et de fanatisme aveugle, ou dans le but de contraindre à l'exil et à la marginalisation».

«Notre réunion est particulièrement significative en cette période de Noël», a commenté M. Guterres. «C'est une période de paix et de bonne volonté et je suis triste de constater que les communautés chrétiennes - y compris certaines des plus anciennes du monde - ne peuvent pas célébrer Noël en toute sécurité», a déploré le secrétaire général des Nations Unies.

«Tragiquement, nous voyons des juifs assassinés dans des synagogues, leurs pierres tombales défigurées par des croix gammées; des musulmans abattus dans des mosquées, leurs sites religieux vandalisés; des chrétiens tués lors des prières, leurs églises incendiées», a-t-il énuméré, en appelant à la lutte contre «la haine croissante».