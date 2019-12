Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Les députés provinciaux adoptent l'édit bdugétaire 2020

Partager

Après la suspension de la plénière du 16 décembre 2019, au cours de laquelle les points de vues des députés provinciaux de l'opposition et de la majorité ne s'accordaient pas sur la prise en compte de la rubrique portant budgétisation du poste de porte-parole de l'opposition politique au Nord-Kivu. 39 députés sur 48 que compte le Parlement provincial ont finalement adopté, vendredi 20 décembre 2019, l'édit budgétaire 2020. Cet outil de travail va désormais guider l'exécutif provincial en terme de la rentabilisation des recettes pour répondre aux besoins de la population Nord-Kivutienne tout au long de l'année 2020.

Pour Adèle Bazizane, Rapporteure de l'organe délibérant du Nord-Kivu, bien que cet édit budgétaire tient compte des préoccupations majeures de la population de 6 territoires de la province en ce qui concerne la situation sécuritaire, l'amélioration des routes, la construction des écoles et des hôpitaux, les députés provinciaux eux n'attendent que du Gouvernement Provincial la matérialisation et l'exécution de ce Budget qui au départ était de 158.331.969.845 francs congolais et qu'après les amendements des élus, la commission Ecofin de l'Assemblée Provinciale l'a revu à la Hausse avec un montant qui avoisine 168 milliards de francs congolais adoptés donc ce jour.

« Nous osons croire que le Gouvernement provincial va se mettre le plutôt au travail pour répondre aux besoins de la population », souligne Adèle Bazizane. Même son de cloche pour le vice-président de l'Assemblée Provinciale du Nord-Kivu, Jean-Paul Lumbulumbu qui présidait la plénière du Jour.

« Que nous qui avons reçu le mandat du peuple, nous puissions faire le contrôle comme il se doit de l'exécution de ce Budget pour que la population se retrouve. J'en appelle à la conscience de chaque élu », indique Jean-Paul LumbuLumbu.

Poste budgétisé pour mémoire

La speaker de l'Assemblée Provinciale du Nord-Kivu a spécifié en outre que l'équivoque qui planait autour de la budgétisation du poste du porte-parole de l'opposition politique au Nord-Kivu a été levé après un compromis entre les élus de la majorité et ceux de l'opposition autour de cette question.

« Lors de l'exécution de ce Budget 2020, il y aura un autre budget rectificatif au courant de l'année qui sera soumis à l'examen à l'Assemblée Provinciale et nous devrons chercher de crédit pour alimenter cette rubrique du porte-parole de l'opposition au moment venu. le plus important est que cela est pris en compte dans cet édit budgétaire et ça met fin à ce blocage qui freinait son adoption », conclut la Rapporteure de l'organe délibérant du Nord-Kivu.

Le député provincial Hope Sabini soutient cette logique de la budgétisation de ce poste de l'opposition pour mémoire car selon lui il y a des secteurs prioritaires qui sont ciblés dans ce Budget de la province et qui doivent d'abord trouver solution en urgence tels que le problème de l'insécurité et de l'amélioration des infrastructures.

Abordant la question dans le même volet, l'élu provincial Moïse Musavuli Kipasa qui a également adopté cet édit budgétaire parle d'un nouveau départ pour la bonne marche de la province du Nord-Kivu qui a désormais un budget pour son fonctionnement durant l'an 2020.

« Si cela n'était pas fait le plutôt possible et vu le contexte de la province, on donnerait l'occasion à beaucoup de suspicions qui allaient aggraver la tension en province. Heureusement les députés opposants et de la majorité ont conjugué ensemble des efforts en mettant de côté leurs divergences et en privilégiant les intérêts de la population pour l'adoption de cet édit budgétaire », renchérit cet élu du territoire de Rutshuru.

Par ailleurs, cette session budgétaire à l'Assemblée Provinciale du Nord-Kivu qui a débuté depuis le 30 septembre 2019 est prévue se clôturer le 30 Décembre 2019.