Congo-Kinshasa: RDC - Billy Kambale invite les jeunes à suivre la formation des "agri-preneurs" !

Sous la houlette du Ministère de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, la Direction des Brigades artisanales a organisé, samedi 21 décembre dernier, la cérémonie de remise de certificats de capacité professionnelle aux jeunes ayant suivi la formation. C'est au cours de cette manifestation qui a eu lieu au Secrétariat Général dudit Ministère que 70 jeunes ont été certifiés par le Ministre de tutelle, Eraston Billy Kambale, qui, dans la foulée, a réaffirmé la volonté du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, à travers le Gouvernement, de soutenir les jeunes pour qu'ils ne soient abandonnés.

La certification des finalistes des Brigades Artisanales et Maisons d'Apprentissage Professionnel Pilotes Privées se conforme à la feuille de route du Ministère de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, spécifiquement son troisième pilier sur l'Apprentissage Professionnel et l'Entrepreneuriat, en vue de l'autonomisation des jeunes. Actuellement, il existe 87 Brigades Artisanales et Maisons d'apprentissage Professionnel Pilotes Privées qui assurent la formation sur le tas, en moyenne de 1740 jeunes par an, dans le but de leur permettre de monter des startups, de les organiser en coopérative avec le concours des spécialistes.

«Je constate avec satisfaction que les responsables des Brigades Artisanales et Maisons d'Apprentissage Professionnel Pilotes Privées et de la Maison de l'Agriculture et de l'Environnement, font preuve de patriotisme en mettant à la disposition des jeunes désœuvrés leurs infrastructures et équipements pour l'apprentissage des métiers sur l'état», a laissé entendre Billy Kambale. Cela, tout en les exhortant, en même temps, de redoubler d'ardeur pour accueillir un grand nombre possible des jeunes afin de relever les défis de la construction et du développement national.

Le Ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, Billy Kambale, a appelé les jeunes à cultiver le volontariat. « Comme vous le savez, le volontariat est un des piliers pour le développement des nations. En République démocratique du Congo, cette attribution revient au Ministère de la Jeunesse et initiation à la Nouvelle Citoyenneté», a-t-il dit, avant de remercier Paterne Loulendo, un expert dépêché par la France volontaire.

En outre, Billy Kambale a fait savoir que les structures partenariales de la Jeunesse appartiennent aux particuliers. Et, cela assurent l'accompagnement socioprofessionnel des jeunes. D'où, la Direction du Secrétariat Général de la Jeunesse en charge des Brigades Artisanales œuvre en partenariat avec ces brigades et Maisons d'Apprentissage Professionnel Pilote Privées afin de remédier à l'insuffisance des infrastructures et le vieillissement des équipements publics commis à l'encadrement des jeunes en déperdition scolaire versés dans le désœuvrement, à la tracasserie administrative avec une multitude des taxes. Une chose qui permettra aux jeunes d'être en contact direct et à se familiariser avec les outils de travail, pour pratiquer au bout de 8 à 12 mois ; en vue de résorber le chômage, la vie de dépendance, la délinquance juvénile, le goût du gain facile et assurer le développement de la classe moyenne.

Les lauréats ne sont pas restés indifférents et ont exprimé leur satisfaction suite à l'implication du Ministre de la Jeunesse, à leur secteur agricole qui compte aussi des jeunes. Ils ont appelé les autres jeunes à emboiter le pas. «Je demande aux jeunes qui sont dans les rues d'apprendre un métier qui leur permettra de se prendre en charge », a déclaré Daniella Kitengie Mubenga.