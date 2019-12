Congo-Kinshasa: Kinshasa - Béatrice Lomeya anticipe la fête de Noël avec les enfants de la Fondation pédiatrique Kimbondo

La ministre d'Etat en charge du Genre, Famille et Enfant, Béatrice Lomeya, a entamé une série de visites dans les orphelinats de la capitale. Elle a effectué une visite le samedi 21 décembre 2019 à la Fondation pédiatrique de Kimbondo, connue sous le nom de "Maman Koko" dans la commune de Mont Ngafula. Histoire de fêter avec eux, d'une manière anticipée, la naissance de Jésus.

Après l'accueil par le révérend Père Hugo, Responsable de ce centre, Béatrice Lomeya a commencé sa visite guidée en faisant le tour de tous les services de cette fondation. La Ministre d'Etat a d'abord parcouru la chambre avant de procéder à la remise de dons.

Béatrice Lomeya Atilite a découvert les services de néonatalogie, la maternité, l'hôpital, la Casa Patricia où l'on héberge les handicapés physiques et mentaux, leurs salles de jeux, leur salle de kinésithérapie ainsi que leur centre d'épilepsie. La visite de la ministre a été saluée par le représentant de ses enfants Matthieu Tsakala qui a indiqué que cette visite tombe à point nommé en ce moment où cette fondation passe des moments difficiles, de stress et d'angoisse. Il a, par la suite, présenté leur cahier des charges à la ministre d'Etat en charge du genre, famille et enfant. Ces enfants attendent la signature d'un partenariat entre cette fondation et le ministère. Document qui a été remis à Béatrice Lomeya. Le mot du Révérend père Hugo, co-fondateur et Directeur Général de la Fondation pédiatrique de Kimbondo, a été lu par une fille orpheline. Un message axé sur l'amour et la bienveillance dans le partage avec les nécessiteux.

C'est avec beaucoup d'émotions que la ministre s'est adressée à ses enfants. "Je bénis le Seigneur de m'avoir bien orientée. J'ai le devoir de veiller aussi à la protection des enfants. Et à l'occasion de la fête de Noël, j'ai voulu partager avec vous. Suis très flattée et touchée du travail qui se fait ici, c'est de l'apostolat et je vous encourage", a-t-elle dit. Béatrice Lomeya a rassuré le père Hugo qu'elle va signer ce partenariat avec la fondation pédiatrique de Kimbondo, en vue d'appuyer la survie de cette fondation.

A ces enfants, la ministre d'Etat en charge du genre, famille et enfant les a exhortés à connaître Dieu et écouter ce que les encadreurs disent. " Vous devrez être des enfants obéissants et étudier puisque parmi vous il y a des futurs députés, ministres et hauts cadres de ce pays", a-t-elle martelé.

Actuellement, l'effectif du personnel de cette fondation est de 221 agents, 428 orphelins et enfants abandonnés dont 170 filles et 295 garçons. Béatrice Lomeya n'est pas allée bredouille. Elle a apporté des vivres et non vivres pour permettre à ces enfants de bien fêter. Un don composé de 10 bidons huile, 20 sacs de riz, 10 sacs de manioc et 10 sacs de maïs, des sachets de sucre, 10 cartons de poulet, 10 cartons de poisson, 10 cartons de jouets, 10 paquets de jus et 1 millions de francs congolais qu'elle a remis symboliquement au père Hugo.