Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Le Rapporteur Célestin Musao dresse un bilan éblouissant

*Lancée depuis lundi 28 janvier pour se clôturer le 15 décembre 2019, la première année d'exercice de la troisième législature de la troisième République a été plus qu'éblouissante. Le Professeur Célestin Musao, Rapporteur du Bureau de la Chambre basse du parlement l'a fait savoir, jeudi 19 décembre 2019, au Palais du peuple, lors d'un point de presse au cours duquel, ce dernier a énuméré plusieurs réalisations de l'Assemblée nationale.

C'est un Musao serein et limpide qui s'est pointé devant la presse de son pays, afin de s'acquitter d'une obligation hautement essentielle. Ainsi, par ses dires, tout laisse à croire que les quatre années restantes de cette législature seront certainement une réussite totale.

Installations des organes

Concernant la dernière session qui vient de prendre fin, le Rapporteur a laissé entendre aux médias que la moisson est abondante dans la mesure où les Députés nationaux ont examiné et voté plusieurs autres lois en dehors du budget 2020, matière essentielle de la session de septembre. Il a été également mis en place les 16 groupes parlementaires ainsi que les commissions permanentes sans oublier le comité de sages. Plusieurs organes de la Chambre Basse du parlement ont été mis en place. « Le Bureau de l'Assemblée nationale a eu à convoquer régulièrement les séances plénières pour que les Députés procèdent à l'exercice des missions leur dévolues par la constitution de la RDC. Il y a eu également la mise en place des différentes commissions permanentes qui ont travaillé régulièrement, sans oublier la mise en place du comité des sages », a déclaré le Rapporteur du Bureau de la Chambre basse du parlement.

En outre, il a signifié à la presse que beaucoup de dossiers ont été traités avec efficacité dans des commissions. « 14 propositions de lois ont été déposées par les Députés et seront examinées au mois de mars prochain », a-t-il ajouté. Pour la bouche autorisée du Bureau de l'Assemblée nationale, deux ministres ont été invités dans la salle du Congrès du palais du peuple pour des questions qui se rapportent au bien-être de la population. D'après lui, la troisième législature de la troisième République est à pied d'œuvre et n'entend nullement décevoir la population. « Il faut dire que toutes ces activités ont été menées en intelligence avec nos amis de l'opposition. Aussi, plusieurs députés ont fait des propositions des lois qui ont été examinées et adoptées. Il y avait aussi plusieurs questions orales avec ou sans débat qui ont permis aux élus de contrôler le gouvernement », a rappelé Célestin Musao.

Pari gagné

Le Bureau de l'Assemblée nationale a au-delà de tout, gagné son pari depuis son installation survenue en date du 24 avril 2019. Sous le leadership de Mme la Présidente, Jeanine Mabunda Lioko, non seulement ce Bureau a réussi à faire du palais du peuple "la maison du peuple", mais aussi, proche et à l'écoute de la population. Le vote de la loi de finances exercice 2020 était une véritable cerise sur le gâteau. « Il y a eu comme vous le savez le vote de la loi de finances exercice 2020. Cet exercice a été précédé par l'audition du rapport de la Cour des comptes et le projet de loi de reddition des comptes exercice 2018. Vous vous souviendrez que la loi de finances exercice 2020 répond aux souhaits du gouvernement qui voulait avoir un budget à la taille de la République. Cela n'est pas encore le cas mais reconnaissons tout de même que c'est un début», a précisé le prof Célestin Musao. Et d'ajouter que toutes les matières qui n'ont pas été traitées pendant la session de septembre, le seront probablement à la session prochaine prévue au mois de mars 2020.

A noter, par ailleurs, que le Rapporteur du Bureau de l'Assemblée nationale que chapeaute Mme Jeanine Mabunda Lioko, a entamé son point de presse par congratule le quatrième pouvoir pour l'accompagnement et la diffusion de toutes les activités de la Chambre basse du parlement.