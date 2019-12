Congo-Kinshasa: Au Foyer des enfants "Bienheureuse Marie de la Passion" - L'actrice Carine Ilunga fait preuve de générosité et de compassion

Dans la matinée du samedi 21 décembre 2019, Carine Ilunga Mutatshi, Star du cinéma congolais et actrice politique, alias «Maman Sociable», a effectué une visite de réconfort auprès des orphelins du Foyer des enfants "Bienheureuse Marie de la Passion" situé dans l'enceinte du lycée Bolingani dans la commune de Kintambo à Kinshasa. La vingtaine d'enfants recueillis dans cet orphelinat que dirige la bonne sœur Sophie Edjoba a réservé un accueil chaleureux à son hôte de marque qui n'est pas venue bredouille.

«En tant que femme et future mère, mon impression en visitant cet orphelinat est que je suis choquée de voir tous ces petits abandonnés. Mais, la présence en ce lieu de la bonne sœur Sophie me redonne l'espoir quant à l'avenir de ces orphelins. Naturellement, j'adopte ces enfants comme s'ils étaient les miens. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Maman Sociable. Même si je suis une candidate malheureuse à la dernière députation nationale, je n'effectue pas cette descente pour rechercher la popularité mais parce que je suis une femme charitable toujours près de son peuple. Je lance un vibrant appel aux personnes de bonne volonté, particulièrement à la Première Dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, de nous emboiter le pas en apportant de l'aide à ces nécessiteux». C'est en ces termes que la bienveillante Carine Ilunga Mutatshi s'est exprimée à l'issue de la visite guidée.

Très émue, Sœur Sophie Edjoba a salué cet acte de bienfaisance, ce geste de cœur d'une importance vitale. Elle a, par ailleurs, retracé brièvement l'historique dudit orphelinat qui porte le nom de sa fondatrice, en l'occurrence, Marie de la Passion, faisant partie de la Congrégation des Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie éparpillées dans le monde.

A Kintambo, elles y ont établi à la fois le couvent, le lycée, le home des vieillards et l'orphelinat. Depuis sa création vers les années 2006, ce foyer a déjà recueilli plus d'une soixantaine d'enfants, d'après la sœur directrice. Pour le moment, vingt enfants sont logés sur place et d'autres se trouvent dans des familles d'accueil mais dépendent presque totalement de l'orphelinat. «Nous vivons grâce aux dons des personnes de bonne volonté et au soutien de la Congrégation. Aussi, lançons-nous un vibrant appel aux partenaires pour subvenir aux besoins vitaux de ces pauvres enfants dont trois bébés.», a déclaré la Sœur Sophie aux journalistes présents.

Dans sa gibecière, Carine Ilunga avait placé des sachets de sucre, des sacs de riz et farine de maïs, des paquets de biscuits, bidon d'huile, boissons sucrées, etc. En RDC, il est rare qu'une actrice de cinéma, une comédienne, pose pareil acte de générosité et charité. Cette Star démontre donc qu'elle est réellement une femme de cœur, une «Maman Sociable».

Venez porter assistance et redonner du sourire à ces pauvres enfants, dons de Dieu, sources de bénédiction.