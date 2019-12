Congo-Kinshasa: Pour un soutien tout azimut à la vision de F. Tshisekedi - Zacharie Bababaswe lance « En Route pour le Progrès »

Une nouvelle association est officiellement née samedi 21 décembre à Kinshasa. Il s'agit de "En Route pour le Progrès" (ERP). Fondée principalement par Zacharie Bababaswe et un autre membre de l'Udps, David Muleba, cette association "de fait" se veut être un mouvement fédérateur de toutes les organisations, clubs, fans clubs, personnalités morales et physiques, en vue d'amener tous les congolais autour de la vision et les idéaux défendus par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Dans sa déclaration faite devant une panoplie d'organisations qui, d'une part, s'aligne derrière la vision et l'homme Tshisekedi et, d'autre part, adhère à cette démarche considérée de salvatrice, celui qui se fait dénommer "le véritable kinois" a souligné qu'En Route pour le Progrès est là pour soutenir, à cor et à cri, tous les décisions et idéaux de l'actuel Chef de l'Etat. « A l'instar des équipes de football, nous sommes ses supporters. Nous le soutiendront dans toutes les actions et activités ainsi que dans toutes les décisions et mesures qu'il prendra pour le bien-être de nos populations», a lancé ce député national honoraire élu de Lukunga en 2011.

A l'en croire, ERP servira de garde-fou afin de bloquer toute tentative de sabotage des démarches, actions ou projections de Félix Tshisekedi qui tient plus que tout à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des congolais et ainsi favoriser l'émergence tant attendue de la RD. Congo. « En tant que société civile, nous servirons de contre-pouvoir vis-à-vis de l'exécutif afin de bloquer toute tentative de sabotage des travaux de reconstruction de grande envergure lancés sur toute l'étendue de la République. Nous allons nous ériger en contre-pouvoir, pour vérifier l'Etat des routes, les caniveaux, les sauts-de-mouton », a-t-il déclaré. Dans cette lancée, il a dénoncé toutes les manœuvres et tripatouillages destinées à empêcher principalement le bon déroulement de construction des sauts-de-mouton dans la ville de Kinshasa. Cela, en laissant comprendre que ces travaux ne respectent pas les normes et timings voulus par le Chef de l'Etat. « On sent qu'il y a effectivement sur terrain des gens qui n'exécutent pas les travaux convenablement», a signalé Zacharie Bababaswe.

Le désormais coordonnateur d'ERP a ainsi lancé un appel à tous les mouvements qui portent et soutiennent les actions tshisekedistes à venir adhérer, comme tous les autres organisations, dans cette nouvelle plateforme aux couleurs de Félix Tshisekedi. « Que tu sois de n'importe quel parti politique ou regroupement, que tu sois de n'importe quel endroit, ce qui nous intéresse est que tous sois Fatshi », a-t-il dit.Cette activité a, en outre, connu la participation de quelques camarades de classe de l'actuel Chef de l'Etat qui, par ailleurs, n'ont pas manqué de livrer quelques anecdotes sur la personne Félix Tshisekedi.