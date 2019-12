Congo-Kinshasa: Linafoot - Mazembe passe à côté d'une deuxième défaite de suite à Kinshasa

Après avoir été battu par Rangers 1-0, mercredi 18 décembre dernier, au stade des Martyrs, à Kinshasa, le Tout-Puissant Mazembe Englebert est passé samedi 21 décembre, à côté d'une deuxième défaite de suite, devant Renaissance du Congo en match comptant pour la 13ème journée du 25ème championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Sur les 6 points disponibles à Kinshasa, Mazembe n'a raflé qu'un seul, faisant une très mauvaise atterrissage de la phase aller de ce championnat national. Très engagée et déterminée, Renaissance du Congo a ouvert le score à la 21ème minute par l'entremise du joueur Sidibé Broulaye, avant de faire circuler correctement le ballon. Mazembe, toujours égale lui même dans des situations difficiles, réussira l'égalisation par Isaac Tshibangu à la 37ème minute. Puis, la mi-temps intervient sur ce score.

A la reprise, Mazembe ne parviendra plus malgré sa légère domination. Bien au contraire, c'est Renaissance du Congo qui va passer juste à côté d'un deuxième but, synonyme d'un exploit, d'autant plus que cette équipe de "Bana Fibo" n'a jamais battu un grand club de la RDC depuis sa création il y a 5 ans. Ainsi, Mazembe quittera le stade des Martyrs sans gagner en deux sorties de suite. Mais, qu'à cela ne tienne, les Corbeaux ont terminé cette manche aller à la première place avec 36 points, 11 victoires, 3 matches nuls et une défaite.

Sanga Balende clôture par une victoire

Pendant ce temps, au stade Kashala Bonzola, à Mbuji-Mayi, Sa Majesté Sanga Balende a terminé sa phase aller, en battant Olympique Club Bukavu Dawa 3-2, en match en retard de la 4ème journée.

Les "sang et or" n'ont pris que 5 minutes pour ouvrir le score par l'entremise du joueur Tshibangu. Score jusqu'à la pause. Dès l'entame de la deuxième partie, le même Tshibangu (47ème) reviendra pour corser l'addition, signant ainsi son doublé.Bukavu Dawa va réduire l'écart par Mulongola (62ème), puis vers la fin du match, Bukasa (89ème) marquera le troisième but de Sanga Balende, avant que Makambo (90+2) ne clôture la série pour les visiteurs. Score final 3-2.

Une victoire qui permet à cette équipe de Sanga Balende de clôturer la phase aller du championnat en beauté, après des lourdes défaites enregistrées de manière consécutive respectivement devant TP Mazembe (6-1), et Maniema Union à domicile (1-6).Sanga Balende a donc terminé cette phase aller à la 12ème place avec 15 points, 3 victoires, 6 défaites et 6 matches nuls. Dans les trois victoires, il y a une sur tapis vert devant Renaissance du Congo, alors que sur terrain, c'est Renaissance qui s'était imposée (1-0).De son côté, Bukuva Dawa continue à croupir dans la zone rouge, à la 15ème place au classement, avec 8 points, 2 victoires, 2 matches nuls et 11 défaites.

Maniema Union - DCMP pour clôturer la phase aller

Pour la suite de ce challenge, il ne reste plus qu'un seul match pour clôturer définitivement cette phase aller du championnat, édition 2019-2020, celui de Maniema Union contre DC Motema Pembe, comptant pour la 7ème journée, au stade Joseph Kabila Kabange, à Kindu. Ce match initialement prévu pour le 11 décembre, a été renvoyé au 5 janvier prochain, à la demande de Motema Pembe, qui a mis le cap sur Maroc, où il joue ce week-end contre Renaissance Sportive Berkane, pour le compte de la 3ème journée de la phase de poule de la 17ème Coupe de la Confédération.

Au classement, les Immaculés peu importe le résultat de ce match, sont assurés de terminer à la deuxième place derrière Mazembe qui compte 36 points pour 15 matches. Dcmp a présentement 28 points, 14 matches joués.Pour sa part, Maniema Union est 5ème avec 25 points, 14 matches à son actif.

Muleka et Bongonga dominent avec chacun 9 buts

Dans le tableau de buteurs, Jackson Muleka du TP Mazembe Enlgebert et Vinny Bongonga du DCMP dominent le jeu avec 9 réalisations chacun en cette fin de la manche aller du championnat national. En cas d'une autre réalisation contre Maniema Union, c'est Vinny Bongonga qui sera sacré meilleur buteur de la mi saison. Les deux leaders sont suivis respectivement par Lelo Amfumu du Rangers (8 but), Ntumba Libanza du RCK (7buts), Mpiana Mozizi de Lupopo (7 buts), Broulayé Sidibé de Renaissance (6 buts), Joël Beya de Dosco (6buts), Glody Kilangalanga de Maniema Union (5 buts), Patou Kabangu de Mazembe (5 buts), et la liste n'est exhaustive. Le meilleur buteur de V.Club Jérémie Mumbere ne compte que 3 buts.