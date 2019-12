Congo-Kinshasa: RDC - Le MNS et Claude Ibalanky sur les pas de Félix Tshisekedi

«Effectivement, la paix est une affaire de tout le monde. Dans un monde où le développement rime avec la paix, tous sont priés d'apporter leur pierre à l'édifice pour une paix durable». Cette assertion résume ce qu'aura été la soirée culturelle qu'a organisé le Mécanisme National de Suivi de l'Accord Cadre d'Addis-Abeba (MNS), dédié à la paix en RDC.

Préparée sous le Haut Patronage du Président de la République, cette soirée a connu la participation d'André Kabanda, Ministre près le Président de la République, représentant du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. Honoré, le Coordonnateur du MNS, M. Claude Ibalanky Ekolomba, a rappelé la bataille du Président de la République qui, selon lui, ne cesse d'œuvrer pour une paix effective et durable en République Démocratique du Congo et dans la Région des Grands-Lacs.

Quid de la promotion de la paix ?

En marge de cette activité qui s'est déroulée samedi 21 décembre 2019, à Kinshasa, Claude Ibalanky a laissé entendre que la paix est l'une des priorités du Président de la République. A l'en croire, les atrocités à l'Est du pays vont cesser sous peu. Pour ce faire, cet organe n'entend ménager aucun effort pour l'instauration de la paix. C'est pourquoi, il a exhorté tous les congolais à la paix. « Oui, la paix est possible... Le bonheur se trouve dans le progrès vers la paix », dit-il. Et d'ajouter : «Un Congo uni comme une véritable famille, un Congo où le dialogue prime sur la guerre pour régler les dissensions. Un Congo où l'amour du prochain et de la patrie triomphe sur nos besoins égoïstes. Le Président de la République a placé l'homme au centre de sa politique ; il est de notre devoir de l'accompagner sur cette voie, en apportant notre contribution pour l'amélioration de l'existence de nos compatriotes à travers l'instauration de la paix ».

Pour sa part, le Ministre près le Président de la République a, dans son speech, rappelé les multiples missions qu'a accomplies le Président de la République pour qu'il y ait la paix dans son pays. Il a, dans son élan, évoqué laconiquement le discours du Chef de l'Etat s'adressant à la Nation au sujet de la paix.

A la tête du Mécanisme National de Suivi de l'Accord Cadre d'Addis-Abeba, à l'image du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi Tshilombo, Claude Ibalanky Ekolomba s'est engagé sur les traces de son mentor à restaurer la paix en République Démocratique du Congo. Conscient de cette lourde responsabilité, le regard du Coordonnateur du MNS est donc rivé vers la diplomatie, la sécurité, la défense, la paix mais aussi et surtout le développement de toute la Région des Grands Lacs. Il l'a fait savoir lors de la soirée culturelle dédiée à la paix qui a coïncidé avec la sortie officielle de la chanson Colombe « Plus Jamais », une chanson qui véhicule le message de paix.

Zoom sur le MNS

Le Mécanisme National de suivi et de supervision de la mise en œuvre des engagements souscrits aux termes de l'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République Démocratique du Congo et la Région. Le MNS est une structure politico-technique placée sous l'autorité du Président de la République qui consiste à assurer l'accompagnement et la supervision de la mise en œuvre des engagements nationaux souscrits par le Président de la République le 24 février 2013 à Addis-Abeba, Capitale de l'Ethiopie.

A titre de rappel, le MNS comprend trois organes, à savoir : le Comité de pilotage, le comité Exécutif et le Conseil Consultatif. Le comité de pilotage est l'organe politique d'impulsion, de décision et d'orientation. Il a pour missions de donner la vision globale des obligations à honorer et fixer les objectifs à atteindre ; donner les orientations sur le plan d'exécution et les échéances essentielles ; adopter le plan d'exécution ; faire des évaluations régulières et procéder éventuellement aux ajustements requis.