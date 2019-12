Cote d'Ivoire: Visite d'Etat de Macron en Côte d'Ivoire - Quatre accords de coopération signés entre la Côte d'ivoire et la France

La Côte d'Ivoire et la France ont signé quatre accords de coopération le samedi 21 décembre 2019, lors de la cérémonie de réception du Président Emmanuel Macron par son homologue le Président Alassane Ouattara, au palais de la présidence de la République à Abidjan Plateau.

Les deux premiers accords s'inscrivent dans le domaine militaire. Le premier concerne un partenariat de défense entre la Côte d'Ivoire et la France, relatif aux installations mises à la disposition des forces françaises stationnées ou en transit sur le territoire ivoirien. Paraphé par le ministre d'État, ministre de la défense Hamed Bakayoko et Florence Parly, ministre français des armées, cet accord a pour objet de préciser et de compléter les dispositions du traité signé le 21 janvier 2012 et son annexe, concernant les escales aériennes des forces françaises à l'aéroport international d'Abidjan, les emprises accordées aux forces françaises en Côte d'Ivoire, notamment le camp de Port-Bouët et le détachement d'intervention lagunaire.

Le second accord militaire est un protocole additionnel entre les deux pays, relatif au projet de coopération sur l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Celui-ci a été signé entre le secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, et le ministre d'État, ministre de la défense Hamed Bakayoko. L'accord définit la mise en œuvre de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme ainsi que son organisation générale, en vue de son installation au sein de ses infrastructures sur le site qui lui a été dédié à Jacqueville.

Le troisième accord est un avenant au projet du métro d'Abidjan. Il a été signé entre Philippe Bonnave, Directeur de Bouygues construction et trois ministres ivoiriens. À savoir, le ministre Amadou Koné des transports, Adama Coulibaly de l'économie et des finances et le ministre Moussa Sanogo, ministre auprès du premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. Le quatrième et dernier accord est une convention de crédit avec l'Agence française de développement, pour le secteur de la santé. Un crédit qui s'élève à 100 millions d'euros, soit 65,6 milliards F CFA. Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances, Moussa Sanogo, ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, ont signé l'accord avec Rémy Rioux, Dg de l'Agence française pour le développement.