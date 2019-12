Cote d'Ivoire: Brigitte Macron après sa visite à l'hôpital mère-enfant de bingerville - "C'est un magnique message d'espoir"

Brigitte Macron, épouse du chef de l'État français Emmanuel Macron en Cote d'Ivoire pour une visite de 72h ( 20-22 décembre 2019), s'est rendue le samedi 21 Décembre 2019 à l'hôpital mère-enfant de Bingerville (HME).

La néonatalogie, l'hospitalisation pédiatrique, l'oncologie pédiatrique et l'imagerie médicale sont les services de l'HME visités par Brigitte Macron.

Au terme de sa visite, elle a exprimé son admiration pour le niveau de qualité des soins administrés.

«Je suis très émerveillée. D'abord on n'a pas l'impression d'être dans un hôpital. Ce n'est pas un endroit fermé, c'est un endroit lumineux. C'est un endroit où tout est fait autour de la maman et de l'enfant. Et je suis assez émerveillée de ce que j'ai vu. (... ) Je suis beaucoup dans les hôpitaux en France. Je me rends compte du travail accompli ici et à quel point tout est fait autour de la maman et de l'enfant. Je n'ai jamais vu d'aussi petits bébés que ceux que je viens de voir. Et ils ont un pronostic vital qui n'est pas engagé. Donc ils vont vivre et ils n'auront pas de séquelles. C'est un magnique message d'espoir. Je voudrais remercier Madame Ouattara de m'avoir permis de découvrir cet hôpital. Et d'avoir initié un tel projet. Je suis émerveillée de voir la réalisation de ce projet », a-t-elle dit.

Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire , a affirmé : « Je suis très heureuse de recevoir non seulement la Première Dame de France mais également mon amie Brigitte. Nous sommes très proches. Je suis très heureuse d'avoir son avis. Vous savez que la Première Dame de France est présidente de la Fondation des hôpitaux de France. Savoir qu'elle apprécie mon hôpital est quelque chose qui me touche beaucoup. Je voudrais la remercier d'avoir pris le temps de venir visiter l'Hôpital Mère-Enfant de Bingerville ».Après l'HME, les deux Premières Dames ont mis le cap à la cathédrale Saint Paul du Plateau pour prendre part à une messe anticipée.