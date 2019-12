Cote d'Ivoire: Ramata Ly-Bakayoko au cours de l'inauguration l'unité d'oncologie du CHU de Treichville - "Les traitements contraignants auxquels les enfants atteints de cancers sont soumis"

Le jeudi 19 décembre 2019, le Club d'Homme d'Affaire Musulmans en Côte d'Ivoire (Chamci) a organisé la cérémonie d'inauguration de l'unité d'oncologie du CHU de Treichville.

Ramata Ly-Bakayoko ministre de la famille, de la femme et de l'enfant représentant Assetou Gon Coulibaly, marraine de la cérémonie d'inauguration de la maison d'accueil parent au service d'oncologie pédiatrique, a exprimé sa gratitude au Chamci en ces mots : « En effet, parmi les cinq axes du programme social du Gouvernement figure en premier lieu, l'accès des populations à des services de santé de proximité et de qualité. Ces enfants atteints de cancers sont soumis à des traitements contraignants : chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie et longue hospitalisation qui augmentent leur détresse et leur souffrance. Bien souvent, le lieu de soin est très éloigné du domicile familial. Toutes choses qui peuvent constituer un frein au suivi du traitement et compromettre le pronostic vital de ces enfants. C'est pourquoi la marraine voudrait saluer l'action sociale posée par le Chamci. » . Elle a ajouté : « Il est important de rappeler que le Chamci a fait de la santé des enfants sa priorité et a à son actif plusieurs actions qui impactent positivement la santé des populations ».

Selon Ablé, l'inspecteur Général de la Santé, représentant Dr Aka Ouelle, ministre de la Santé et de l'hygiène public, le cancer est une cause non négligeable chez l'enfant et constitue la deuxième cause de décès après les accidents de la voie publique dans les pays en développement. Il a souligné que l'ambition du Gouvernement est d'amplifier la capacité de lutte contre le cancer pédiatrique.

Doumbia Mamadou président du Chamci a exprimé sa gratitude à tous les partenaires de cette organisation et donné rendez-vous à tous pour le diner gala de bienfaisance prévu pour le 26 décembre 2019 en vue de collecter des fonds pour les enfants atteints de la drépanocytose.