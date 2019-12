Afrique de l'Ouest: Réforme du FCFA - Trois changements majeurs sont attendus

Dans une conférence de presse co animé par les présidents Français et Ivoirien, ils ont annoncé une réforme majeure relative à la coopération monétaire entre la France et l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

Cette réforme concerne les trois changements majeurs suivants à savoir le changement du nom de la monnaie, de « Franc CFA » à « ECO » ; de l'arrêt de la centralisation de 50% des réserves de change de l'UEMOA au Trésor Français et la fermeture du compte d'opérations et enfin le retrait des Représentants de la France de tous les Organes de décision et de gestion de l'UEMOA.

Dans la foulée, un nouvel Accord de coopération monétaire a été signé par le Président du Conseil des Ministres de l'UEMOA Romuald Wadagni, et le Ministre de l'Economie et des Finances Français, Bruno le Maire.

Par ailleurs, la parité fixe du Franc CFA avec l'Euro et la garantie de convertibilité du Trésor Français restent maintenues.