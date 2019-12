Maroc: La bonne posture des services continue de soutenir l'activité économique

Dynamisme positif du tourisme, du transport et des télécoms, selon la DEPF

La croissance économique hors agriculture a été tirée par de meilleurs résultats dans les secteurs secondaire et tertiaire, a annoncé la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). «La bonne posture des services, notamment au niveau des activités de transport, de tourisme et de télécommunications, continue de soutenir l'activité économique», a relevé la DEPF soulignant le dynamisme positif au niveau du secteur touristique, le comportement globalement favorable du secteur des télécommunications et la bonne dynamique de l'activité de transport.

Selon ce département relevant du ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration, les derniers baromètres conjoncturels du secteur touristique font état d'une bonne dynamique de la valeur ajoutée de ce secteur.

En effet, il ressort qu'au terme des huit premier mois de l'année 2019, les arrivées touristiques se sont consolidées de 6,4% après +7,8% un an plus tôt, en raison essentiellement du maintien de l'orientation favorable des arrivées des touristes étrangers (+8,7% après +14,4%), tandis que les nuitées se sont renforcées de 5,3% après +9% un an auparavant.

« Ce dynamisme continue de se confirmer à fin octobre 2019, par une amélioration des recettes touristiques de 6,1% à 66,3 milliards dirhams, au lieu d'un accroissement de 2% un an auparavant », a fait savoir la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de décembre (N° 2074) publiée récemment. Autre signe positif relevé, l'accroissement de la valeur ajoutée du secteur des télécommunications de 1,9% au terme du premier semestre de cette année, après une hausse de +3,3% enregistré un an plus tôt.

Ainsi que l'a constaté la Direction, cette dynamique favorable s'est maintenu au terme des neuf premiers mois de 2019, en ligne avec les résultats favorables du groupe Maroc Telecom dont le chiffre d'affaires réalisé au Maroc s'est accru de 1,3% à fin septembre 2019.

Une variation « en rapport avec la progression des revenus de l'activité du mobile de 2,1% à 10,7 milliards de dirhams, et de ceux de l'activité du fixe et Internet de 0,2% à près de 7 milliards de dirhams », a-t-elle précisé.

A noter que le parc des abonnés à la téléphonie mobile du même groupe s'est élevé, au niveau national, à 20,3 millions d'abonnés au terme des neuf premiers mois de 2019, en augmentation de 3,1%, tandis que les parcs fixe et Internet haut débit se sont améliorés, respectivement, de 3,9% et de 6,5%.

Pour ce qui est du chiffre d'affaires à l'international du groupe, la DEPF a relevé un léger recul de 0,7% à fin septembre 2019 à près de 12 milliards de dirhams, portant ainsi le chiffre d'affaires consolidé du groupe à 27,3 milliards de dirhams, après 27,1 milliards il y a une année. Ce qui correspond à une progression de 0,9%.

Soulignons que la DEPF s'est également intéressée à la bonne dynamique de l'activité de transport soulignant qu'au terme des dix premiers mois de 2019, la croissance de l'activité portuaire a enregistré une accélération, marquant un accroissement du trafic au sein des ports gérés par l'ANP de 5%, après +2,8% il y a une année.

Dans sa note de conjoncture de décembre, la Direction a précisé que « cette progression recouvre un renforcement du trafic des importations de 8,5%, allégé par un léger retrait de celui des exportations de 0,2% ».

Commentant l'évolution de l'activité du transport aérien, elle a fait état d'une consolidation du nombre de passagers accueillis dans les aéroports nationaux de 11,8% à fin octobre 2019, au lieu d'une hausse de 10,2% un an plus tôt.

Et d'ajouter, en ce qui concerne le trafic du fret aérien, que celui-ci a connu une amélioration de 8,6% au terme de la même période, après +8% l'année dernière.