Gabon: IBOGAMODE - Un défilé de mode aux couleurs africaines

Le wax africain, le pagne des Nanas Benz du Togo était à l'honneur ce vendredi 20 décembre 2019 à Libreville. Il a été mis en valeur par Yezdad Designs et Rellya Michele. Un défilé de mode qui a vu la participation de plusieurs stylistes et mannequins gabonais. C'est le « Iboga Mode » dans sa troisième édition qui a eu lieu dans un hôtel de la capitale gabonaise.

Une soirée riche en images et en couleurs et un public acquis. C'est la troisième édition Iboga mode présentée dans un hôtel de la capitale gabonaise par Yezdad Designs et Rellya Michele. Un défilé de mode qui a vu la participation de plusieurs stylistes gabonais et bien d'autres. Pour les mannequins, c'est toujours un réel plaisir de défiler devant un public amoureux de belles coupes.

Chance, cette jeune d'une vingtaine d'années, la plus jeune des mannequins de la soirée, se dit satisfaite de sa prestation devant une assistance, souvent exigeante. « La mode, c'est ma passion, c'est ma vie. J'adore la mode » lance t-elle avec un sourire qui exprime cet attachement à la mode.

Avec ses 1.95m, le mannequin Linous Katoch, a séduit le public. Il se dit a d'ailleurs satisfait et a salué la pertinence de cette initiative, une œuvre de Yezdad Designs. « Yezdad Designs pour moi, c'est un grand designer. On parle de lui partout en Afrique. C'est toujours un plaisir pour moi de collaborer avec lui. Il est professionnel. Les tenues sont belles. Tout y est et on se sent bien » témoigne-t-il. Ce mannequin, du haut de ses 1.95m, se dit être toujours serein avant tout défilé. « Je me sens toujours bien comme dans tous les défilés, pas de stress parce que je suis super bien entrainé » poursuit-t-il.

Amoureux de la culture et Maitre de cérémonie, Fabrice a aussi déclaré sa flamme pour la mode africaine, et partant, pour son pagne. Il souhaite de tous ses vœux que cette initiative soit pérenne pour que la culture du continent africain arrive à séduire et à conquérir d'autres continents. Le public quant à lui, se dit aussi satisfait de la prestation des mannequins et du professionnalisme des stylistes. La quatrième édition est attendue pour la mise en valeur de la culture gabonaise, partant, celle africaine.