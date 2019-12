Gabon: Attaques pirates - Le gouvernement gabonais rassure les populations

Libreville, le 22 décembre 2019 - Dans la nuit du 21 au 22 décembre 2019, dans la rade de Libreville, des attaques pirates ont été perpétrées par des individus non identifiés à bord d'embarcations rapides contre 4 navires, dont deux de la Sigapêche (Guoji 866 et Guoji 867), un de Satram (Tropic Dawn) et un cargo (African Kalmia).

Ces attaques ont malheureusement entraîné le décès de M. Mboumba Mbina Aymar, de nationalité gabonaise, Commandant du navire de la société Satram et l'enlèvement de quatre (4) employés de la société Sigapêche, de nationalité chinoise.

Aussitôt alertées, les Forces de défense et de sécurité ont engagé des actions à l'effet de sécuriser la zone et de rechercher les auteurs avec la collaboration d'Interpol et des organismes sous régionaux.

Enfin, le Gouvernement de la République rassure la population en ce que des mesures sont prises pour garantir la sécurité du trafic maritime.

Une enquête judiciaire a été ouverte par le procureur de la République de Libreville.