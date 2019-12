Soudan: Al-Burhan - Les FSR font partie du système des forces armées

Khartoum — Le président du Conseil de la souveraineté, Lt-Gen.Abdel Fattah Al-Burhan a salué le rôle des Forces de Soutien Rapide (FSR) en tant que partie intégrante des forces armées, indiquant qu'elles ont respecté leurs devoirs de défense de la patrie et de protection de ses territoires et ses gains en travaillant ensemble avec toutes les forces régulières afin de réaliser le changement et de protéger la révolution, soulignant que les rumeurs et les médias trompeurs ne dissuaderont pas les forces armées et de FSR de leurs devoirs et sacrifices pour le bien du peuple soudanais jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs objectifs tout en ajoutant : "Les rôles des FSR sont apparant dans tout le Soudan, et elles ne sont refusées que par arrogant."

S'adressant aux officiers, les sous-officiers et les soldats de RSF a la region de Qari dimanche matin, en présence du chef d'état-major et de ses adjoints et du commandant des forces terrestres, Lt-Gen. Abdel-Fattah Al-Burhan a renouvelé sa pleine confiance dans les FSR pour mener à bien leurs tâches aux côtés des forces armées pour faire face à toutes les menaces à la sécurité et protéger les frontières du pays.

Al-Burhan a appelé à la solidarité et à la cohésion du peuple du Soudan afin de parvenir à la paix en cette période et à manquer l'occasion pour les partisants de la sédition qui veulent briser l'unité du pays et le ramener sur le champ de bataille et a souligné que la paix souhaitée devrait unir le peuple du Soudan et répondre à ses aspirations de liberté et de justice et que chacun y participe sans conditions ni dictations, jusqu'à ce qu'un nouveau Soudan soit favorable à tous, où l'égalité des droits et des devoirs est basée uniquement sur la citoyenneté.