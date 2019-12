Soudan: Le chef de la Commission nationale des frontières visite Al-Foula

Al-Foula — 19 (SUNA)- La délégation de la Commission nationale des frontières dirigée par le Dr. Moaz Ahmed Mohamed Tangu, chef de la commission est arrivé à Al-Fula, la capitale de l'État d'Ouest-Kordofan, ou il a rencontré le Wali et les membres en présence du comité de la sécurité de l'État.

Dans une déclaration à la (SUNA) après la réunion, le chef de la délégation a déclaré que le but de la visite de l'État était de rencontrer le gouvernement, le pouvoir judiciaire, les juristes et l'administration civile afin d'eux définir la mission de la commission et sa vision de la délimitation des frontières entre le Soudan et le Soudan du Sud, son rôle dans la détermination des routes de nomades, l'état des passages entre les deux pays et la collecte des informations sur les frontières International et entre les localités au sein d'un même État.

La réunion a, également examiné des efforts de la Commission de préparer un projet d'atlas national pour fournir des informations détaillées sur le Soudan, ses frontières, les types de sols, l'activité, l'urbanisation, la nature, les ressources et l'investissement.

Pour sa part, le Wali d'Ouest-Kordofan, Gén. Abdullah Mohamed Abdullah a affirmé la pleine coopération de son gouvernement avec la commission et en lui fournissant toutes les exigences liées aux frontières et tous les documents historiques liés aux chemins nomades.