Soudan: Forum des Universités soudanaises et turques se réunira en Janvier

Khartoum — 2019 (SUNA)-Administration turque Maarif (Education) au Soudan organisera le Forum annuel des Universités du 3 au 4 Janvier prochain dans les Ecoles Turques Marrif du Quartier Khartoum Nord-Kafouri.

Le Forum, qui aura lieu sous le Thème (Ensemble avec les Connaissances, nous pouvons construire des Ponts de Connaissances et de Communication ) avec la participation d'un nombre d'Universités Soudanaises et Turques, montrera des opportunités d'études dans les Universités Turques pour les Etudiants Soudanais, domaines d'Etudes Supérieures et les Niveaux des Universités en Turquie.

La Séance d'Ouverture sera adressée par des Personnalités Soudanaises et Turques de Haut Niveau et le Forum sera accompagné d'Expositions, de Théâtre et de Patrimoines.

Il convient de noter que des Centaines d'Etudiants Soudanais étudient actuellement dans diverses Universités Turques.