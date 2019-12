Gabon: Légende des années 2000 ( acte 4 ) - Encha'a, une carrière dont la reconnaissance se résume au titre " À ma mère "

Encha'a fait partie des premiers rappeurs à avoir connu un succès en faisant une carrière solo. C'est le titre " À ma mère " qui l'a propulsé au devant de la scène dans la fin des années 90. Ce même titre à fortement porté sa carrière dans les années 2000, avec un remix qui a connu un succès plus retentissant que la version originale, malgré les critiques.

Encha'a est sans doute l'un des rappeurs qui a marqué le milieu du Rap gabonais dans les années 2000. Tout d'abord par son style vestimentaire ( toujours vêtu en blanc ) et surtout par le remix de son classique " À ma mère ". Le titre était sorti dans sa version originale en 1998, dans la première compilation de Rap gabonais " Bantu mix ". Quelques temps après, Encha'a était dans la pénombre du Rap local tel un artiste en herbe, alors que ces amis connaissaient un succès grandissant à l'échelle nationale. On pense notamment au groupe Raaboon et au raggaman Professeur T.

C'est en l'an 2000, soit deux ans après la sortie du titre " À ma mère ", qu'il signe son retour. C'est le titre " Champagne " qu'il partage avec son groupe " E'SlÛÛMDÛ'ÛM ", qui va le mettre sous le feu des projecteurs. Ce titre ne sera pas épargné par les critiques acerbes du public et ceux de ses compères artistes. Il sera vite rangé dans les oubliettes. Encha'a décide alors de repartir en solo. Il nous sort alors en 2001 la version remix du titre " À ma mère " dans la compilation " Mémoire vive " de Didier Dingalt Ping. Alors que dans cette compilation, ses compères sortent des tubes inédits qui marchent plutôt bien. Des tubes qui sont aujourd'hui des classiques du rap vert, jaune et bleu. On pense notamment aux titres " Si j'avais de la monnaie " du groupe New skool ou encore au titre " LBV mon blues " de Naneth.

Dès lors, la rumeur selon laquelle Encha'a manquerait d'inspiration se répand dans le game. Il faut tout de même dire qu'à cette époque la version remix du titre " À ma mère " cartonne. Il occupe notamment les premières places des hits parades télévisés. Pour faire taire la rumeur selon laquelle il manquerait d'inspiration, Encha'a va en studio et sort un album à la période estivale de l'an 2004. Dans cet album d'une dizaine de titres, les seuls succès sont les reprises des titres " Minkuss " du défunt Edingo devenu " Amone " et " Négro et beau " de l'artiste Camerounais Donny Elwood.

Encha'a a bien joué son coup. Ces deux titres cartonnent, à tel point que l'un d'entre eux ( Amone ) va recevoir un prix aux Balafons Music Awards courant 2006. Ces énièmes reprises ne feront pas grimper Encha'a en considération dans le milieu du Rap gabonais. Un environnement où le respect et la reconnaissance de ses compères est valable à un prix. De sa carrière, le titre qui aura été sa flamme est sans conteste " À ma mère ", dans sa version originale comme dans son remix.