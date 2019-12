Gabon: RSE - Les OSC se mettent en coalition pour le respect des engagements socio-environnementaux des entreprises au Gabon

Huit (8) Organisations de la Société civile (OSC) ont signé récemment au siège national de WWF Gabon à Libreville, une Charte commune dans le cadre de la « Coalition des OSC nationales pour la mise en œuvre des engagements environnementaux et sociaux des entreprises au Gabon ». Cette plateforme est le produit du projet « Mobilisation des OSC pour la mise en œuvre des engagements socio-environnementaux des entreprises agro-industrielles dans la province de la Ngounié » cofinancé par le WWF Pays Bas et l'Agence Française de Développement(AFD).

« Ce collège thématique a pour objectif principal de suivre la mise en œuvre effective des engagements socio-environnementaux des entreprises. [... ] Ce collège est transversal à toutes les plateformes (les organisations membres viennent d'autres plateformes existantes déjà). Le WWF viendra en appui dans le renforcement des capacités de la société civile gabonaise. C'est un collège thématique de huit (8) Organisation de la Société Civile. Nous avons voulu une plateforme resserrée, d'ONG capables de contribuer à la fois techniquement et financièrement au suivi de la mise en œuvre des engagements des entreprises », a expliqué Eugène Ndong Ndoutoume, Responsable Business et Biodiversité WWF-Gabon.

Cette cérémonie de lancement qui s'est déroulé le 20 décembre dernier au siège national de WWF a vu la présence d'un représentant de l'Agence Française de Développement et de la Directrice nationale de WWF Gabon, Marthe Mapangou. Lors de son propos circonstanciel, elle a indiqué pour sa part que « l'idée de notre démarche c'est que, une fois outillée, les membres de la coalition qui est mise en place ce jour, puissent fédérer et former et aider les représentants des villages et les coopératives à se structurer. A terme, le but de notre projet est de doter la société civile nationale, ainsi que les représentants de villages et des coopératives les capacités de plaidoyer permettant de porter une voix commune et influente en faveur de la mise en œuvre des meilleures pratiques issues des engagements environnementaux et sociaux pris par les entreprises d'exploitation de palmier à huile et le secteur forestier ».

Cette plateforme s'inscrit dans le cadre du projet « Mobilisation des OSC pour la mise en œuvre des engagements socio-environnementaux des entreprises agro-industrielles dans la province de la Ngounié » cofinancé par le WWF Pays Bas et l'Agence Française de Développement(AFD).

En octobre 2019, dans le cadre de ce projet, une étude sur la Cartographie des Organisations de la Société Civile (OSC) nationales et locales actives dans les secteurs de l'agro-industrie et la foresterie a été réalisée. Elle a identifié au final huit(8) OSC susceptibles de se regrouper en coalition ou un collège national d'OSC structuré et doté de capacités de plaidoyer. L'une des recommandations forte et essentielle de l'atelier de restitution de l'étude est de mettre en place des plateformes thématique réduites à des organisations de la société civile très engagées et contributrices.

Le Gabon, pays dont le couvert forestier est plus de 85% du territoire, s'est fixé pour objectif de devenir d'ici 2025 un des premiers producteurs africains d'huile de palme, tout en mettant en œuvre les meilleures pratiques pour limiter la déforestation liée à cette activité. Le pays affiche la volonté d'un développement de la filière conforme aux principes et critères de la Table Ronde sur l'huile de palme durable (RSPO) et vise à l'horizon 2022, la certification FSC de toutes les concessions forestière de production du bois, afin de contribuer au développement économique en luttant contre les changements climatiques et en préservant sa biodiversité.