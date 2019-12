Gabon: Franceville - L'ONG DrépaZéroCytose et l'arbre de Noël pour les enfants drépanocytaires.

L'ONG DrépaZéroCytose Gabon a organisé un arbre de Noël ce samedi 21 décembre 2019 pour les enfants drépanocytaires dans la capitale provinciale du Haut-Ogooué à son siège. Le Père Noël était du rendez-vous et les enfants, heureux, ont reçu leurs cadeaux à la satisfaction du Dr Lucrèce Délicat, épouse Loembet, la présidente de ladite Ong qui a pour mission de sensibiliser les populations sur la drépanocytose et ce qui l'entoure.

Le sourire de satisfaction était le dénominateur commun des 48 enfants drépanocytaires venus de Moanda, d'Akiéni et ceux de la commune de Franceville. Agés de 0 à 12 ans, ces enfants, cadeaux en mains, ont célébré la fête de la nativité de l'enfant Jésus avec joie. Ils n'ont pas manqué de dire merci au Père Noël. « Il est gentil le Père Noël. Nous lui disons merci pour les cadeaux. Nous sommes contents. Ils nous ont donné beaucoup de bonbons et des biscuits. Nous avons aussi beaucoup mangé. Il est gentil papa Noël » s'est exclamé un des enfants bénéficiaires pour témoigner sa gratitude.

Cet arbre de Noël organisé pour les enfants drépanocytaires est une réussite pour la présidente de l'Ong DrépaZéroCytose Gabon, Lucrèce Délicat, épouse Loembet. « Grâce à nos généreux donateurs, nous avons pu réjouir le cœur de la quarantaine d'enfants drépanocytaires de 0 à 12 ans qui ont fait le déplacement. Nous remercions sincèrement nos généreux donateurs, les parents qui ont fait le déplacement, nos chers membres bénévoles dévoués, et tous nos partenaires qui de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce moment de partage et de joie » souligne-t-elle en toute reconnaissance.

Les enfants et leurs parents sont rentrés chez les mains pleines de cadeaux et le sourire aux lèvres. L'Ong DrépaZéroCytose Gabon et sa présidente viennent une fois de plus offrir du bonheur dans les familles de ces enfants drépanocytaires. « Nous souhaitons à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, de la joie et surtout beaucoup d'amour » lance-t-elle avant d'appeler les uns et les autres à lutter ensemble contre la Drépanocytose.