Gabon: Campilation des oeuvres de la Croix Rouge en décembre 2019

La Croix-Rouge qui a pour objectif de venir en aide aux personnes en difficulté et dont les missions fondamentales sont l'urgence, le secourisme, l'action sociale, la formation, la santé et l'action internationale, fait œuvre utile au Gabon comme partout ailleurs. Nous faisons ici, la compilation de quelques activités menées par cette organisation en ce mois de décembre 2019 à Libreville comme à l'intérieur du pays.

Les Relais Communautaires de la Croix-Rouge Gabonaise étaient déployés ce samedi 21 décembre au quartier SNI-Likouala, où ils sont allés sensibiliser les populations sur la Tuberculose. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet de lutte contre la Tuberculose financé par le Fonds Mondial. L'objectif de cette campagne qui a lieu une fois par mois est d'améliorer les connaissances des populations sur la tuberculose et mettre fin aux idées fausses sur cette pandémie. Lors de la campagne de ce samedi, 138 personnes ont été sensibilisées dans 20 ménages.

Le Championnat national de Judo a eu lieu le samedi 21 décembre 2019 au Gymnase d'Oloumi. L'expertise de la Croix-Rouge Gabonaise en matière de Premiers secours a été sollicitée par les organisateurs pour la prise en charge des participants.

À l'initiative du Réseau des Gabonais pour l'Environnement et le Développement Durable (RGEDD), une opération « Plage Propre » s'est déroulée ce samedi 14 novembre à la plage de Michel Marine de Libreville. Plusieurs dizaines de personnes, dont de nombreuses célébrités gabonaises, ont répondu à l'appel de l'ong RGEDD pour un grand nettoyage qui a permis de redonner fière allure au littoral de notre ville.

La Croix-Rouge Gabonaise a déployé ses Secouristes sur le site de l'activité pour assurer la prise en charge médicale des participants.

Libreville, 5 décembre 2019 (CRG) - Le Président de la Croix-Rouge Gabonaise, Dr Guy Patrick OBIANG NDONG, a reçu en audience ce jeudi au siège de l'Institution Humanitaire à Libreville l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Gabon, Fernando Alonso Navaridas. Au cours de cette entrevue, le Président de la Croix-Rouge Gabonaise et son hôte ont abordé les questions liées au renforcement des relations dans divers domaines entre la CRG et la Croix-Rouge Espagnole, ainsi que des sujets d'actualité dans le Mouvement CR, notamment la tenue de la prochaine Assemblée Générale Élective de la FICR. Le Président de la Croix-Rouge Gabonaise, qui s'est réjoui de l'excellence des relations entre les deux Sociétés Nationales CR sœurs d'Espagne et du Gabon, a, à l'issue de cet entretien exprimé au diplomate espagnol sa volonté de hisser à un niveau supérieur cette coopération.

5 DÉCEMBRE, JOURNÉE INTERNATIONALE DES VOLONTAIRES / LE VOLONTARIAT POUR UN FUTUR INCLUSIF

Pour célébrer la Journée Internationale des Volontaires 2019, la FICR rend hommage à tous les volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du monde entier, et en particulier ceux de la Croix-Rouge Gabonaise à travers cette image partagée sur leurs réseaux.***Une reconnaissance pour notre passion, notre dévouement, notre service : #ThanksVolunteers*

En rappel, la Journée internationale des volontaires (JIV) célèbre chaque année le volontariat et reconnaît la contribution des volontaires à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) aux échelles locales, nationales et internationales.Le thème de cette année « Le volontariat pour un futur inclusif » célèbre la richesse de la diversité des sociétés et met l'accent sur l'ODD 10 relatif à la réduction des inégalités.Le volontariat permet à toutes les personnes de jouer un rôle concret et positif dans la société. En cela, le volontariat renforce la solidarité, l'inclusion et la cohésion, et promeut les valeurs de coopération et de réciprocité.