Algérie: Protestation devant le siège de l'ANEM d'El Oued - 5 condamnations, le journaliste Azeb Cheikh acquitté

El-Oued — Cinq condamnations allant de six mois à un (1) an de prison ferme et un acquittement ont été prononcés lundi par le tribunal d'El-Oued dans l'affaire de protestation de chômeurs devant le siège de l'Agence de l'emploi de la wilaya.

Le tribunal a acquitté le journaliste et blogueur Adel Azeb Cheikh et prononcé une peine d'une année de prison ferme assortie d'une amende de 100.000 DA contre deux mis en cause (Farouk. K) et (Karam. H), ainsi qu'un verdict de six mois de prison ferme assorti d'une amende de 100.000 DA à l'encontre de trois autres en l'occurrence (A. Ali. B), (Mohamed. B) et (Ahmed. B).

Cinq des prévenus avaient été placés en détention provisoire le 9 octobre dernier par le magistrat d'instruction pour "attroupement non armé", "incitation à l'attroupement" et "insulte et outrage à un fonctionnaire en exercice".

L'audience s'est déroulée en présence des proches et parents des mis en cause dans des conditions sécuritaires renforcées.

Le mouvement de protestation avait été déclenché au début du mois d'octobre dernier par des chômeurs devant le siège de l'Agence locale de l'emploi, après avoir relevé des dépassements dans la liste de postulants au concours de recrutement à l'entreprise Naftal, rendue public par l'agence.