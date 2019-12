Madagascar: Basket Afroleague - La GNBC qualifié pour la saison régulière

Madagascar évoluera dans la cour des grands. La Gendarmerie Nationale Basket Club relance le ballon orange masculin sur la scène continentale.

Happy end. C'est ce qu'on peut qualifier de la saison 2019 pour la Gendarmerie Nationale Basket Club (GNBC). Qui aurait cru qu'un club malgache fera partie des 16 meilleures équipes africaines disputant la toute première saison régulière du Basket Africaleague 2020. Mais les joueurs de la GNBC l'ont fait et des plus belles manières en s'offrant les redoutables et favoris mozambicains. Les gendarmes ont décroché le ticket pour cette joute africaine à l'issue de leur victoire face aux Mozambicains de Ferroviaro de Maputo en demi-finale du TOP 16 pour la division est au Kigali Arena de Rwanda, samedi au terme d'un match d'une haute intensité. Constant Fabrice Mandimbison, qui a été très régulier dans cette compétition auteur de 22 points et 10 rebonds et sa bande se sont imposés par 94 à 90 face aux champions de Mozambique.

C'est une qualification historique pour la plus prestigieuse des compétitions de clubs de basketball en Afrique pour les champions de Madagascar. Novice de la compétition, les gendarmes ont fait parler d'eux en terre rwandaise. « Il y a plus que la taille en basket-ball. Nous sommes petits mais nous exploitons nos forces et dans ce match, nous avons décidé de jouer rapide en seconde période et d'être solide en défense. Cela nous a beaucoup aidés à rattraper notre retard » a indiqué Lova Raharidera, coach de l'équipe très fier de ses poulains. L'autre demi-finale a vu la victoire des Patriots sur City Oilers le club ougandais et s'est s'adjugé de la seconde place dans la prestigieuse saison régulière de la BAL.

Deuxième place. Les Malgaches ont disputé la finale de la division est hier soir contre les Rwandais des Patriots. Un remake de la dernière journée des phases de poule où les hôtes l'ont remporté par 94 à 63. Le représentant de la Grande Ile termine alors à la seconde place sur les huit équipes participantes à cette étape rwandaise. L'équipe du CFM de Maputo complète le podium et valide son ticket pour la BAL 2020. Les douze équipes sont désormais complète. Il s'agit de l'AS Police du Mali, le GSP du Mali, le FAP du Cameroun qualifiés pour la division ouest. Le Petro de Luanda d'Angola, le Zamalek de l'Egypte, AS Salé du Maroc, Rivers Hoopers du Nigéria, l'AS Douanes du Sénégal et l'Union Sportive Monastirienne de la Tunisie sont qualifiés d'office. La direction de la BAL a annoncé que Le Caire (Égypte), Dakar (Sénégal), Lagos (Nigéria), Luanda (Angola), Rabat (Maroc) et Monastir ou Tunis (Tunisie) seront les villes hôtes de la saison régulière de la BAL et Kigali (Rwanda) abritera le Final Four et la finale.