Madagascar: Skate Park - Quatuor squad toujours aussi magistral

Passion, convivialité et complicité, tels ont été les mots d'ordre du concert de Quatuor squad pour clôturer l'année en beauté. Toujours aussi magistral, il aura suffi de neuf musiciens pour égaler les symphonies et s'adonner à des interprétations on ne peut plus complexes. Une fois de plus, Quatuor Squad a fait de son « Christmas party », le rendez-vous des mélomanes.

D'abord un air de jazz histoire d'introduire l'assistance dans l'ambiance. Viennent alors les premières notes de « Holy Night » en medley avec l'incontournable « Jingle Bells ». Le tout résonne dans l'allégresse de la joie de Noel. De suite, la bande bascule dans l'interprétation du « Now we are free » l'un de morceaux qui ont fait incontestablement leur notoriété. Sans se démonter, Ravo Raboanarison et ses compères jouent merveilleusement « Halleluia » et « Shallow » avant de rendre hommage à Dadah et Fafah du groupe Mahaleo. Comme beaucoup d'artistes, ils ont été marqués par cette perte . En effet, la bande a mis en avant « Manahy aho », « Isekely » et « Rano sy Vary », trois des titres les plus appréciés du duo légendaire.

Chansons populaires. Après quelques émotions, le squad revient avec un air plus festif à l'instar de « Santa Claus » façon Franck Sinatra. Dans la même foulée, ils ont fait appel à Otalia, un jeune talent pour chanter « White Christmas » et dévoiler ainsi une voix qui fait hérisser les poils de l'échine de beaucoup dans la salle. Après cette découverte plutôt agréable, Quatuor squad reprend les chansons populaires du dessin animé « La Belle et la bête ». Allant d' « Arya » au « Je ne savais pas », en passant par les « Je rêve d'une histoire sans fin », « Gaston », « C'est la fête » et « jours enchantés », ils ont sillonné le dessin animé en seulement une bonne dizaine de minutes qui ont été littéralement un régal pour les oreilles les plus fins.

Plusieurs registres. « Tsy mahalala menatra » de Zaza kanto et Rajery signe le changement de registre. Cet air à la Barea fait basculer le petit monde dans du bon salegy à la corde. De même que le public a eu le plaisir de voir en live la version instrumentale de « Karan jegny » de Denise. Tout un panel de morceaux éclectiques s'enchainent à l'instar de « Asturias » d'Isaac Albeniz, « Memories » de Maroon 5 et Terres interdites qui a fait pleurer plus d'un dans le premier volet du « Le Roi Lion ». En somme, l'après-midi d'hier a été marqué par un moment bien sympathique sous le signe de la musique.