Maroc: L'OCK déroule face au CAYB

Pour le compte de la 10ème journée du Botola Pro Maroc Telecom, au Complexe OCP, l'Olympique Club de Khouribga a reçu le Youssoufia de Berrechid, sous la houlette de son nouveau coach, le Tunisien Ahmed El Ajlani. Les deux formations ont les mêmes ambitions, à savoir glaner les trois points de la rencontre et quitter la zone dangereuse dans laquelle elles pataugent.

Les locaux, boostés par une prime alléchante du bureau dirigeant en cas de victoire, se portèrent à l'attaque et suite à une attaque rapide, Kalai, face à face avec Chadli, manqua l'immanquable 8'.Quatre minutes après, les visiteurs surprirent les Phosphatiers par un but marqué par Fati, consécutif à un penalty accordé par l'arbitre Tiyazi.

Abassourdis, les Khouribguis baissèrent un moment la garde et laissaient venir l'adversaire ragaillardi par l'avantage. Ce passage à vide n'a pas duré longtemps et les hommes d'El Ajlani bénéficièrent d'un penalty, bien transformé par Hajhouj 26'. Ce but égalisateur donna des ailes aux Phosphatiers qui exerçaient un pressing constant sur les Hrizis. La 47' vit Hajhouj inscrire un deuxième but sur un penalty sifflé par l'arbitre, donnant ainsi l'avantage aux Khouribguis. La première période s'est terminée sur le score de deux à un. Au début de la seconde mi-temps, le coach Seddiki, voulant donner du tonus à l'attaque, procéda à un changement. En effet, l'attaquant El Houassi entra à la place du défenseur Cheikh. Cependant, l'OCK ne laissa pas le temps aux invités d'organiser leur ligne d'attaque, en marquant un troisième but sur un penalty sévère transformé à la 52' par Hajhouj. L'Olympique aggrava le score en ajoutant un quatrième but signé Serroukh, profitant d'une passe judicieuse de son coéquipier El Harrach 54'.

Les joueurs du Youssoufia n'avaient d'autre choix que de tenter de réduire le score, mais ils se heurtèrent à une défense soudée et hermétique. Alors, ils se contentèrent de deux frappes ; la plus dangereuse fut celle d'El Houassi à la 73', suite à un coup franc direct, dévié par le gardien Farni en corner. El Houassi revint et menaça le but des locaux avec un tir que le portier khouribgui renvoya avec brio. A la 87', Bezghoudi, en pleine surface de réparation, après avoir mystifié des défenseurs, tira audessus du but.

En dépit des extra times, le résultat resta inchangé, de sorte que le match se solda par quatre réalisations à une. L'OCK, en remportant sa deuxième victoire de la saison, totalise dix points et remonte dans le classement à la 8ème place, avec un match reporté, tandis que le CAYB dégringole à la 15ème position avec sept points et deux matchs en retard. A rappeler qu'après le départ du coach Rachid Taoussi, le bureau dirigeant a reçu de nombreux CV d'entraîneurs. Le président du club voulant donner une chance à l'entraîneur adjoint a temporisé, toutefois les résultats n'ont pas suivi comme il s'attendait. Alors, il a fait appel au coach tunisien Ahmed El Ajlani. Ce dernier lors de la signature de son contrat a déclaré : « Quand on m'a appelé, je n'ai pas hésité, j'ai signé sans même lire le contenu du contrat. J'appelle donc les supporters à revenir en force pour soutenir leur équipe. Nous sommes dans une situation difficile. Notre principal objectif est de nous éloigner au maximum de la zone de turbulences et revivre la joie des bons résultats».