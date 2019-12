Togo: Un intérêt pour l'agro-business afin de créer plus d'emplois et susciter des opportunités entrepreneuriales

Entre autres objectifs, dans le viseur de Telefood 2019, au travers dee sa formation entrepreneuriale aux plus de 1400 producteurs rassemblés sur le site du Camp du futur à l'ENI d'Adéta dans la préfecture de Kpélé, il y a le développement de l'agrobusiness. Par cette formation sur la productivité et l'innovation dans le secteur agricole, l'on compte créer plus d'emplois et susciter des opportunités entrepreneuriales pour les femmes et les jeunes.

Pour en arriver à ses fins, le contenu des programmes d'incubation et de formation est conçu suivant une approche réelle des besoins de la localité identifiée et la mise en œuvre des programmes est basée sur la pédagogie active. Et les modèles intègrent plusieurs variétés de validation des acquis : cours théoriques, cas pratiques, concepts de créativité et jeux d'entreprise. Le renforcement des compétences est nécessaire à l'amélioration de la productivité industrielle et commerciale.

Un soutien pour améliorer leur productivité et leur efficacité, augmenter leur degré d'intégration dans les chaînes de valeur et permet de promouvoir la diversité des moyens de subsistance en milieu rural. Ceci implique un perfectionnement des compétences, des méthodologies et des lignes directrices de travail, une optimisation des procédés, la diffusion de systèmes d'agro-bussiness, l'innovation et la diversification des produits, la conformité aux normes de qualités et environnementales, la participation aux salons et aux missions commerciales.

Ouvrant les travaux de cette session de formation le ministre de l'Agriculture, de la production animale, Noel Koutéra BATAKA indiquait que « le Togo a décidé de transformer son agriculture et le Chef de l'Etat l'a exprimé à travers sa vision qui est incarnée dans le Plan National de Développement (PND 2018-2022). Et l'axe 2 qui parle des pôles de transformation agricoles, des industries manufacturières et minières a essentiellement focalisé les priorités sur l'agriculture, les produits agricoles, leur transformation pour générer les valeurs ajoutées et des emplois ».

Constat fait sur le site du Camp du futur, les apprenants travaillent en groupes sur des idées de recherche de solutions face à des problèmes réels d'entreprise identifiées. Une façon de stimuler le développement de l'esprit d'initiative des jeunes et des femmes et leurs capacités à gérer des situations réelles, et les amener ainsi à des réflexions profondes et à proposer des alternatives.

Les rideaux de Camp du futur et des activités de Telefood 2019 vont tomber le samedi 28 décembre 2019 prochain à Kpélé où se tiendra une foire devant permettre aux apprenants de faire admirer leurs produits, et des prix seront aussi décernés aux champions.