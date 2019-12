Togo: Seulement 348 Togolais de la diaspora ont été enregistrés

Le premier tour de la présidentielle de 2020 au Togo aura lieu le 22 Février 2020. Pour ce scrutin, la CENI a exposé les résultats des dernières opérations de revision des listes électorales tenues du 29 Novembre au 02 Décembre dernier.

Il ressort de l'état des lieux fait par le président de la CENI, Tchambakou Ayassor, qu'au plan local, les CLC des différentes CELI ont enregistré 212.190 compatriotes.

Et pour ce qui est des CAI (Commission d'ambassade indépendante), au nombre de six (6), seulement 348 Togolais de la diaspora ont été enregistrés. Trop insignifiant lors qu'on sait qu'ils plusieurs millions de Togolais vivant à l'extérieur. M. Ayassor reconnait que "la necessité de présenter certaines piéces (Passeport à jour et carte Consulaire datant de six mois au moins, ndlr) a limité les enregistrements". Pour éviter ces désagréments à l'avenir, il a appelé tous ces compatriotes à faire les efforts pour disposer du passeport à jour et de la carte consulaire.

Des mots du Président de la CENI qui a épulché le reste de l'agenda qui les attend pour la tenue de cette élection présidentielle, son institution est à l'étape "des traitements des données recueillies" qui se poursuivent.

Il est indiqué que des techniciens de la Francophonie et de la CEDEAO sont présents et auront à auditer en même temps le fichier pour que l'on dispose d'un fichier électoral fiable et crédible pour la tenue de ces élections.