Cameroun: Insécurité - Des prières pour exorciser le mal

Les communautés du quartier Congo et leurs leaders ont élevé des supplications pour la paix et le vivre ensemble samedi dernier.

« Nous avons ressenti qu'il y a trop d'agressions, trop de pillages, beaucoup de bagarres rangées dans le quartier. Nous nous retrouvons dans une situation d'insécurité quasi permanente. Nous avons déjà utilisé les canaux administratifs, et sécuritaires. La seule chose qui nous restait c'est de nous adresser au Très-Haut pour que la paix revienne dans notre quartier, notre ville et notre pays ».

L'état des lieux dressé par le président du Conseil des chefs traditionnels musulmans du Littoral et du Sud-Ouest, Aboubakar Bako Mandeng, face à la presse, justifie la cérémonie de prières œcuméniques organisée dans son quartier samedi dernier.

La prière a rassemblé les populations autour des hommes de Dieu et du sous-préfet représenté pour l'occasion par un collaborateur, Nwin Sintat.

Tour à tour, leaders chrétiens et musulmans ont élevé des prières et des supplications vers Dieu pour le retour de la paix et du vivre ensemble dans ce quartier, dans la ville et dans tout le pays.

Les uns et les autres ont prié pour que Dieu illumine les cœurs des Camerounais afin d'en extirper les germes de haine. Les officiants ont souhaité que les prières dites soient transformées en averses afin d'éteindre les foyers de tensions observés un peu partout dans le quartier en particulier, la ville de Douala et le pays en général.

L'imam Aboubakar a saisi l'occasion pour faire passer un message de paix tiré des sourates du Coran. « Le vivre ensemble doit avoir comme socles les valeurs morales et éthiques telles que la discipline, la loyauté, la sincérité, la bonté, la fidélité, la solidarité et l'amour vrai. Une nation dépourvue de solidarité et d'union est une Nation déstabilisée », a-t-il enseigné.

Le représentant du sous-préfet a pour sa part prescrit une vigilance de tous les instants. Il a exhorté les populations à dénoncer tout fait suspect. « Nous allons garantir la paix et la sécurité du quartier Congo », a annoncé Nwin Sintat.