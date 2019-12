Sénégal: Violence des forces de l'ordre contre des citoyens, journalistes et techniciens des médias - Le forum civil «condamne sans réserve»...

Le Forum Civil demande au gouvernement de revoir la mesure sur la hausse du coût de l'électricité afin de préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Dans une Résolution sanctionnant la réunion de son Conseil d'administration (CA) tenue à Saly-Portudal les 20, 21 et 22 décembre 2019, le Forum Civil «condamne sans réserve la brutalité exercée par les forces de l'ordre» sur les citoyens et les journalistes.

La répression violente des manifestations contre la mesure de hausse des prix de l'électricité, l'actualité sur la «nébuleuse» dans la distribution des semences et intrants, les industries extractives et la suite réservés aux rapports des corps de contrôle préoccupent le Forum Civil. Dans une Résolution prise à l'issue de sa réunion tenue à Saly-Portudal les 20, 21 et 22 décembre 2019, son Conseil d'administration (CA), «appréciant les atteintes répétitives sur les droits et libertés, notamment la liberté de manifestation et de presse», «condamne sans réserve la brutalité exercée par les forces de l'ordre sur les citoyens, notamment les journalistes et techniciens des médias». Mieux le Forum civil appelle les autorités à «mettre un terme aux atteintes aux libertés de manifestation et de presse.»

... ET DEMANDE AU GOUVERNEMENT «DE REVOIR LA MESURE SUR LA HAUSSE DU COUT DE L'ELECTRICITE»

Dans un registre, à la suite du Congrès national sur la justice fiscale en vue de lutter efficacement contre les Flux financiers illicites, la section sénégalaise de Transparency International, Analysant l'état de la gouvernance dans le secteur extractif et la situation sociale marquée par le renchérissement du coût de la vie, notamment le loyer et l'électricité avec leurs effets néfastes sur le consommateur et sur son pouvoir d'achat, demande au gouvernement «de revoir la mesure sur la hausse du coût de l'électricité afin de préserver le pouvoir d'achat des citoyens.»

Aussi le CA du Forum Civile exhorte-il l'Etat à «publier les rapports de la Direction générale des Impôts et Domaines (DGID) sur les dépenses fiscales» ; à «évaluer les Conventions de non double imposition signées par le Sénégal» ; à «arrimer les conventions futures au modèle proposé par le Forum des Administrations fiscales africaines (ATAF)».

Toujours dans sa Résolution, l'organisation milite engage le gouvernement à «adopter la loi sur l'accès à l'information dont les ultimes étapes du processus ont été bouclées» ; «mettre en place un organe chargé du recouvrement et de la gestion des biens mal acquis» ; à «publier toutes les Conventions minières signées sous le régime du Code minier de 2016.» L'autre responsabilité rappelée à l'Etat, c'est «de renégocier la Convention minière des Industries chimiques du Sénégal (ICS) pour un rééquilibrage au profit de l'Etat et des communautés riveraines impactées par l'exploitation du phosphate ; de faire rétablir dans leurs droits les actionnaires nationaux des ICS.»

En outre, «déplorant la situation de plus en plus difficile du monde rural provoquée, entre autres, par l'opacité dans le choix des opérateurs et des bénéficiaires réels de semences et d'intrants agricoles, la marginalisation des petits producteurs et les entraves sur la liberté de commercialisation des graines d'arachide», le Forum Civil invite les autorités à «donner suite aux rapports des corps de contrôle, en portant les dossiers devant la justice» ; à «rendre publique la liste des gros producteurs bénéficiaires de semences et d'intrants agricoles». Auparavant, le CA du Forum Civil a renouvelé toute sa confiance au Bureau exécutif.