Sénégal: Saint-Louis / Résilience et accroissement de la productivité - Les pêcheurs de Guet-Ndar et Gandiol capacités par l'Anacim

Les responsables de la météorologie marine de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (Anacim) étaient dans la région de Saint-Louis, les vendredi 20 et samedi 21 décembre dernier, où ils ont formé les pêcheurs de Guet-Ndar et de Gandiol sur l'utilisation des informations climatiques et météorologiques.

Cela entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet sur les services d'informations climatiques "Cinsere" construit autour de 4 grands autres projets. Plusieurs pêcheurs ont pris part à ces rencontres en présence aussi des responsables du service régional des pêches et de la surveillance de Saint-Louis.

L'objectif principal de ces rencontres est d'accroître la résilience et la productivité des communautés de pêcheurs face aux changements climatiques. Celui secondaire est axé sur l'amélioration de la compréhension des pêcheurs sur la fourniture pertinente et efficace des informations climatiques et météorologiques. C'est dans ce sens d'ailleurs que s'inscrit ce séminaire initié dans le cadre de la mise en œuvre du projet sur les services d'informations climatiques "Cinsere". "Nous sommes à Saint-Louis pour sensibiliser les pêcheurs sur le respect des informations climatiques et météorologiques.

En fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'accidents de pêcheurs en mer. Les statistiques font même état de 52 pertes en vies humaines en moyenne par an chez les pêcheurs entre 2000 et 2014. Ces accidents sont liés aux conditions météo adverses. Aujourd'hui, il nous faut tendre vers zéro cas d'accident en mer lié à ces phénomènes", a soutenu Léon Mansal, ingénieur météo à l'Anacim.

" Nous avons également fait une série de questions pour permettre aux acteurs de la pêche de compléter les canaux dont on disposait déjà parce que tout réside dans la communication", a-t-il ajouté tout en insistant sur la nécessité pour eux d'œuvrer à ce que l'information météorologique puisse accéder le plus vite possible aux usagers finaux que sont les pêcheurs.