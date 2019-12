Sénégal: Vainqueur avec Liverpool de la Coupe du monde des clubs - Sadio, sur le toit du monde

Sadio Mané a terminé en beauté l'année 2019. Après la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe, Sadio Mané est sur le toit du monde avec la Coupe du Monde des Clubs remportée samedi, à Doha (Qatar), par Liverpool. En finale, les Reds se sont imposés face à l'équipe brésilienne de Flamengo (1-0).L'international sénégalais a été impliqué sur l'unique but avec la passe décisive adressée à Firminho à la 99e minute. C'est la première victoire de Liverpool dans cette compétition mais aussi la première pour un footballeur sénégalais.

Un contre magistralement mené par le Sénégalais Sadio Mané et conclu par le Brésilien Roberto Firmino a eu raison de la résistance de Flamengo à la 99e minute d'une finale de Coupe du monde des clubs un peu plus spectaculaire que le score ne le laisse penser. La première victoire de Liverpool dans cette compétition a été longue, très longue à se dessiner. Et si la supériorité anglaise est devenue évidente en fin de match puis en prolongation, Flamengo n'est pas passé loin d'un exploit majuscule. C'est d'ailleurs dans la foulée d'une action où le centre de Filipe Luis avait trouvé la tête de Gabriel Barbosa, au deuxième poteau, que les Reds ont ouvert le score.

La formation de Jürgen Klopp a longtemps craint de regretter sa maladresse du début de rencontre, quand son adversaire semblait incapable de suivre le rythme. Firmino (après 42 secondes) et Keita (5e), sur deux mouvements dans le dos de la défense, ont manqué la cible, comme Alexander-Arnold sur une frappe lointaine (6e). Car ensuite l'équipe de Jorge Jesus a retrouvé une assise et même dominé la première période, sans créer de véritable danger dans la surface d'Alisson.

Les Brésiliens ont cadré leur première frappe par Gabriel Barbosa, stoppée par le gardien de la Seleçao (53e), quelques minutes après que Firmino eut trouvé le poteau adverse (47e), et ils ont longtemps rendu coup pour coup. Mais la fatigue a fini par avoir raison de Flamengo, dont les ressources sur le banc ne sont pas comparables à celles de Liverpool.

Et les Brésiliens, malgré un Bruno Henrique hyperactif de bout en bout et malgré une dernière occasion d'égaliser en toute fin de prolongation, n'ont pas réussi à atteindre la séance de tirs au but et à reproduire l'exploit de 1981, quand l'équipe de Zico et Junior avait corrigé les Reds en finale (3-0).

Avec cette belle revanche, Sadio Mané termine en beauté cette année 2019. Arrivé 4e au Ballon d'Or France Football et dans le tiercé pour le Ballon d'Or africain, l'enfant de Bambaly (région de Sédhiou) devant le premier sénégalais à s'offrir une Coupe du monde des clubs.