Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Renaissance du Congo fait douter Mazembe à Kinshasa

Pour ses deux derniers matchs de la Ligue 1 organisée par la Linafoot, Mazembe a effectué un voyage difficile à Kinshasa, d'abord battu par l'Académie Club Rangers de Kinshasa avant d'être accroché par le FC Renaissance du Congo pour un total morose d'un point gagné sur six possibles.

Ayant enregistré sa première défaite de la saison au championat national face à l'Académie Club Rangers le mercredi dernier, le Tout-Puissant Mazembe a été impuissant, le samedi 21 décembre, au stade des Martyrs à Kinshasa, de venir à bout du FC Renaissance du Congo. C'était lors d'une rencontre comptant pour la 15e et dernière journée de la phase aller de la 25e édition du Championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), la Ligue 1. Les corbeaux de Lubumbashi ont été contraints au partage des points par la marque d'un but partout.

Très confiants que les noirs et blancs de Lubumbashi, les Renais ont été récompensés en obtenant un penalty à la suite d'une faute de main d'un défenseur des Corbeaux dans sa surface de réparation. La sentence a été exécutée par le Malien Sidibé Broulaye à la 21e minute de jeu. Mené comme lors de sa dernière contre-performance face à Rangers, Mazembe a trouvé des ressources bien avant la pause. A la 37e minute, Isaac Tshibangu a égalisé en reprenant un ballon qui traînait dans la surface après un corner concédé par Nzungu Mafwana.

A un but partout à la mi-temps, le jeu s'est équilibré en seconde période. Patou Kabangu et Jackson Muleka, titularisés d'entrée de jeu, n'ont pas été assez inspirés pour offrir la victoire aux leurs, ainsi que leurs remplaçants Chico Ushindi et le maestro zambien Rainford Kalaba.

Avec ce score d'un but partout, le FC Renaissance du Congo tient là un exploit, un match référence. Le club Orange de la capitale est parvenu à freiner le leader Mazembe dans son élan. Mais l'on apprend que le FC Renaissance pourrait être amputé des points pour voir aligner le gardien de but Ley Matampi contre le Daring Club Motema Pembe (DCMP), Jeunesse sportive Groupe Bazano et l'AC Rangers. Pour sa part, l'équipe lushoise boucle la mi-saison avec 36 points, en position de leader en dépit d'un voyage raté à Kinshasa où elle n'a pu empocher qu'un petit point sur six possibles.