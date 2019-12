Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PPRD milite pour l'application de la loi sur le financement des partis politiques

Si cette disposition n'est pas prise en compte dans la loi de finances 2020, l'ex-parti présidentiel a indiqué, par la voix de son secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Shadari, qu'il prendra des dispositions idoines pour que l'Etat de droit s'applique dans les faits.

Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) est, depuis ce samedi 21 décembre, en Conférence budgétaire à Kinshasa. Ces travaux ouverts par Emmanuel Ramazani Shadary, qui s'achèvent ce 24 décembre, visent à évaluer les finances du parti et à préparer les futurs dirigeants à la gouvernance exemplaire du pays, à en croire le secrétaire permanent du PPRD. Il s'agit, comme il l'a précisé dans son intervention, d'une grande première dans l'histoire politique récente du pays, à savoir d'un parti politique, fût-il de l'opposition ou du pouvoir, puisse organiser pareils travaux pour son fonctionnement.

« La conférence budgétaire doit nous proposer des mesures incitatives de mobilisation », a déclaré Ramazani Shadari avant de poser la problématique du financement des partis politiques au regard de la loi en vigueur. « Il nous est plausible de poser la question à l'Etat, au regard de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques, au sujet de financement des partis politiques. Cette loi a été votée depuis près de dix ans. Il nous semble qu'elle n'a jamais été appliquée », a rappelé ce responsable du PPRD tout en interpellant le gouvernement quant à son exécution immédiate.

Sur la même lancée, Ramazani Shadari a exprimé ses vives inquiétudes quant à la présence d'une ligne de financement des partis politiques conformément à la loi sus-rappelée dans le budget 2020 adopté à la dernière session parlementaire. S'il s'avère que cette disposition n'est pas prise en compte dans la loi de finances 2020, sa formation politique, a-t-il dit, se prendra en charge financièrement comme il en a l'habitude.

« Sinon, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, parti phare et porte-étendard, prendra des dispositions idoines pour que l'Etat de droit s'applique dans les faits et non dans les discours propagandistes », a-t-il ajouté sur un ton ferme. Bien qu'il fonctionne sur la base des cotisations de ses élus, de ses mandataires dans les établissements publics et de ses délégués au gouvernement sans oublier l'apport remarquable de son autorité morale Joseph Kabila en plus des dons et legs, le PPRD veut contraindre le pouvoir public à subventionner les partis politiques conformément à la loi. A noter que ces assises de Kinshasa s'inscrivent dans le cadre de la mise en application de la feuille de route des travaux d'octobre dernier à Lubumbashi.