Congo-Brazzaville: Formation et emploi - L'ACPE dévoile son plan de travail

Les membres du comité de direction de la structure se sont rassemblés, le 22 décembre, à Brazzaville en session inaugurale, sous la présidence d'Auxence Léonard Okombi.

« Le comité de direction s'est félicité des efforts déployés par la direction générale afin de créer un cadre organisationnel et une image de marque appropriée aux attentes des usagers, ainsi que le paiement des salaires du mois de décembre 2019, la mise en ligne des offres d'emplois et le processus de création d'un site Web interactif », précise le texte.

En outre, le comité de direction a pris la résolution d'adopter le logo et l'intitulé du site web de l'Agence congolaise pour l'emploi (ACPE), à savoir www. Acpe.cg. Il a instruit la directrice générale d'appliquer les propositions visant l'amélioration des locaux à Brazzaville et à Pointe-Noire, ainsi que la mise en place de deux commissions de travail relatives à la mise à jour des textes réglementaires de l'ACPE et du cadre de gestion financière. Par ailleurs, l'adoption du règlement intérieur a été renvoyée à la prochaine session.

« La Session inaugurale a permis aux responsables de l'ACPE de mettre en place un premier cadre pouvant nous permettre de se déployer, notamment avec l'adoption du logo et d'un certain nombre de textes, et surtout, la création d'un cadre qui permettra de nous assurer de la conformité de nos actions, par rapport au cadre réglementaire mais aussi aux attentes des usagers et des demandeurs d'emploi », a expliqué la directrice générale de l'APCE devant la presse.

Au niveau des demandeurs d'emploi, Noelly Oyabiki Iwandza a rassuré qu'il y aura un accompagnement et que les structures ou les modalités seraient différentes. « Nous sommes à l'ère du digital où le contact physique ne sera plus comme avant. Il y'aura un accompagnement certes sur l'orientation professionnelle, mais la proximité fera qu'avec les réseaux sociaux, et le site web, les demandeurs d'emploi pourront télécharger leur Curriculum Vitae, et interagir avec les entreprises qui proposent les offres d'emploi ».

La directrice générale a fait savoir que cette première étape sera suivie de beaucoup d'autres, mais « le maître mot à retenir est que l'APCE se veut être une agence de proximité qui va au cœur et au besoin des usagers ».

Plus de mille cinq cents dossiers transmis dans le site

A peine lancé, le site web de l'ACPE a déjà enregistré une forte demande des jeunes en quête d'emploi. Selon le conseiller du chef de l'Etat et chef de département du travail et de la formation professionnelle de l'emploi, sur 18000 consultations, 1780 dossiers ont été transmis. « C'est un signal très fort. C'est pour donner le top qu'il ne s'agit plus d'une simple vue de l'esprit, que la structure a commencé, qu'elle est en train de s'installer malgré quelques difficultés d'ordre matériel et financier pour son démarrage », a indiqué Clotaire Claver Okouya.

Ce dernier a exprimé le souhait du comité de l'ACPE de traduire dans les faits la volonté du président de la République exprimé récemment devant le parlement réuni en congrès sur l'état de la nation, dans lequel Denis Sassou N'Guesso a insisté sur la problématique de l'emploi des jeunes.

Dans son discours d'ouverture des travaux, le président du comité de direction, Auxence Léonard Okombi, avait tout d'abord relevé l'importance de la tenue de cette session inaugurale, au regard « de nombreuses attentes de demandeurs d'emploi et des défis à relever ». L'ACPE est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion placée sous la tutelle du ministère chargé de l'emploi. Elle a été créée sur les cendres de l'Office national de l'emploi et de la main d'œuvre.