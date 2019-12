Gabon: Koula-Moutou - Noël au coeur de la solidarité et du partage

Levy martial Midepani représentant le ministre Hugues Mbadinga Madiya, accompagné du Gouverneur de la province de l'Ogooué-Lolo Marie-Françoise Dikoumba et d'autres autorités provinciales ont célébré Noël avec les enfants de la commune de Koula-Moutou ce lundi 23 décembre 2019. Le Parc Foundjinongo a servi de cadre au Père Noël pour la distribution des cadeaux et dessiner les sourires sur les visages de nombreux enfants venus fêter la naissance de l'enfant Jésus.

C'est la fête de Noël. Celle qui symbolise la naissance de l'enfant Jésus. Elle est célébrée partout dans le monde. La capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo n'est pas en reste. Le ministre Hugues Mbadinga Madiya, dans son élan de solidarité, vient de lancer, par le biais de son représentant, Levy martial Midepani, le projet : « Un enfant, un sourire » afin de dessiner le sourire sur les visages des milliers d'enfants de la commune de Koula-Moutou. Des centaines d'enfants ont investi le parc Foundjinongo pour y recevoir des cadeaux des mains du Père Noël vêtu dans sa tenue traditionnelle de couleur rouge-blanc.« Nous sommes heureux.Nous sommes en joie car le ministre nous offert des cadeaux.Nous lui disons merci pour ces cadeaux de Noël.Mille mercis que Dieu bénisse ceux qui ont pensé à nous » dit un enfant avec son cadeau en main.

Le représentant du ministre, le Gouverneur et d'autres autorités de la capitale logovéenne s'inscrivent dans la droite ligne de la politique du Chef de l'État, qui dans ses discours, prône le partage. « Le Président de la République prône le partage. C'est ce qu'il a d'ailleurs fait tout récemment dans les centres hospitaliers de Libreville. Il était, avec la Première dame, au chevet des enfants hospitalisés. C'est du bonheur de savoir offrir le sourire aux enfants. Je suis davantage persuadé qu'il y a vraiment du plaisir à donner qu'à recevoir. Voir ces enfants tout joyeux, il n'y a rien de plus beau, qui plus est, en cette période où le monde célèbre la nativité de l'enfant Jésus ! » pouvait-on entendre.

On pouvait aussi lire le bonheur sur les visages de ces centaines d'enfants venus à cette rencontre festive. Ils le manifestaient par des cris de joie, chants et danses. Le bonheur était au rendez-vous, les parents aussi. Une journée qui sera sans doute inoubliable pour ces enfants, qui pour la plupart, sont souvent des laissés pour compte. « Je ne savais pas quoi faire pour mes deux enfants en cette fête de Noël. Le ministre Hugues Mbadinga Madiya, s'inspirant de la politique du Chef de l'Etat, vient de poser un acte salutaire pour nous parents économiquement faibles. Merci à lui et au Président de la République qui pense à nous » s'exprime un parent en guise de remerciements.

A travers ce geste empreinte de solidarité et de partage, Hugues Mbadinga Madiya vient non seulement de dessiner le sourire sur les visages de certains enfants, mais en plus, vient de conjuguer le bonheur au pluriel. Heureuse fête de la nativité de Jésus à tous les enfants.