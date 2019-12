Congo-Brazzaville: Olympiades et concours miss mathématiques - Neuf élèves sélectionnés pour la finale à Brazzaville

La délibération des résultats de la demi-finale du concours miss mathématiques et des olympiades a eu lieu, le 23 décembre, au lycée de la Révolution. Neuf élèves de différents établissements scolaires publics et privés de la capitale ont été sélectionnés pour la finale prévue le 11 janvier prochain.

Après avoir passé l'épreuve écrite, le jury composé d'enseignants a publié les résultats. Sur une centaine d'élèves des collèges et lycées qui ont pris part au concours, neuf ont été sélectionnés dans trois catégories. Pour les olympiades et miss mathématiques séniors et juniors, Mbon Lauréate La Joie, élève du lycée de la Révolution, est sortie première aux olympiades mathématiques, Ndinga Carolus Lemagnus deuxième du même établissement, Ibala Demamboundy Dites, troisième, du lycée Savorgnan de Brazza.

Pour le concours miss mathématiques séniors, Ibara Vernella Protige de l'école Lionil a été déclarée miss, Kissambou Waliton Elisa première dauphine, est elève au lycée Nganga-Edouard. Ngatali Braniole Daniela Odilvie, deuxième dauphine, appartient au lycée Chaminade.

La couronne de miss mathématiques juniors a été attribuée à Mavoungougou Tchianicka Soraya, élève au CEG de la Fraternité, Watipo Gladicia Jennifer de l'école Lionil, première dauphine, Ngokouba Bonheur Dibricia, elève au CEG Gampo Olilou B, est deuxième dauphine. Tous ces lauréats ont été recompensés par la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC).

Signalons que ce sont les jeunes filles de 4e, 3e, 1re et terminale ainsi que les jeunes garçons des classes de 1re et terminale qui ont pris part à cette demi-finale. Ainsi, trois lauréats représenteront Brazzaville à la finale des olympiades et six autres au concours miss mathématiques.

Mbon Lauréate La Joie, élève en terminale C, a encouragé ses condisciples à faire des filières scientifiques. Pour elle, il n'y a pas de domaine réservé aux garçons et aux filles. Félicitant les lauréats, le président de la société mathématique, Basile Guy Richard Bossoto, a remercié les participants. « Nous encourageons nos enfants des collèges et lycées surtout les filles à aimer et à faire les mathématiques. La caractéristique de cette année, c'est que la première des olympiades est une jeune fille alors que d'habitude ce sont les jeunes garçons qui occupent les trois premières places. Nous avons sept filles et deux garçons qui vont représenter Brazzaville aux olympiades nationales. Cette activité s'est également déroulée à Pointe-Noire. Les élèves de la capitale économique et ceux de Brazzaville vont se retrouver, le 11 janvier 2020, à Brazzaville pour la finale nationale. Les meilleurs des olympiades du Congo participeront au concours des olympiades mathématiques africaines qui auront lieu en Tunisie en mars prochain », a-t-il indiqué

Rappelons que les olympiades mathématiques du Congo sont une des activités de la société mathématique. Cette année, elles ont été organisées en partenariat avec la SNPC.