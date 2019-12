Angola: Rennes - Ce que pense le président de l'intérêt que suscite Eduardo Camavinga

Il n'a que 17 ans. Mais Eduardo Camavinga plait beaucoup en France et à l'étranger. Et pas à n'importe quel club. Récemment, le Real Madrid s'est positionné pour le milieu de terrain angolais.

Qu'en pense la direction du Stade Rennais, son club. Dans une interview accordée à L'Equipe, Olivier Letang, le président de Rennes est revenu sur l'intérêt que suscite Camavinga chez les plus grands clubs européens.

« J'ai déjà dit qu'on espérait qu'il reste avec nous pendant dix ans. Est-ce que ce sera possible ? Je ne sais pas. On veut qu'il puisse se développer à nos côtés. Notre objectif est de le conserver. C'est un garçon extrêmement rare. J'ai eu la chance d'en connaître deux, des cas uniques, avec Kylian Mbappé. Peut-on les comparer ? Je n'aime pas ça. Chaque cas est différent. Mais l'idée pour nous est d'accompagner le joueur pour qu'il prenne le plus de plaisir possible. L'objectif aujourd'hui avec Eduardo, c'est qu'il performe. Le reste, on verra plus tard », a-t-il déclaré.

La preuve qu'à Rennes, on ne pense pas à laisser partir le joueur pour le moment.