Burkina Faso: «Il y aura bel et bien une élection présidentielle en 2020» - Lassané Savadogo, secrétaire exécutif du MPP

La section provinciale du MPP/Zondoma a tenu sa conférence provinciale le samedi 21 décembre 2019 à Gourcy. Cette conférence qui a regroupé les membres des sections, des sous-sections, des structures géographiques et spécifiques a été marquée par les présences de Lassané Savadogo, secrétaire exécutif national du parti, et de Jean-Claude Bouda, membre du bureau exécutif.

Faute d'une salle de grande capacité pour accueillir les 700 responsables des structures du parti dans la province du Zondoma, le comité d'organisation s'est résolu à tenir la conférence sur l'espace du terrain du comité de jumelage. C'est le secrétaire général de la section, Dominique Ouédraogo, qui a donné le ton de cette rencontre, félicitant les militants pour leur forte mobilisation, signe de leur fidélité au parti et de son ancrage dans la cité de Naba Rawa.

Le secrétaire exécutif national, Lassané Savadogo, a fait comprendre que le MPP est respectueux de la tenue de ces instances afin de galvanisers ces militants et de leur fournir la bonne information. Il estime que malgré le contexte sécuritaire difficile, le gouvernement a réalisé de gros investissements dans le cadre du programme présidentiel. Faisant allusion aux trois baobabs dont avait fait cas le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, Lassané Savadogo a affirmé qu'il ne reste qu'un baobab sur pied et que les troncs des deux autres, mutilés à plusieurs endroits, ne tarderont pas à s'écrouler. Inutile de préciser, ironise-t-il, qu'un baobab dont les racines ne sont pas fixées au sol est improductif.

Il a poursuivi en affirmant sans ambages qu'il y aura bel et bien une élection présidentielle en 2020 et qu'au regard des divisions qui émaillent les autres partis concurrents, il n'y a pas de doute que le MPP la remportera avec un minimum de 60% des votes. Jean-Claude Bouda a également pris la parole pour affirmer que la victoire du MPP aux prochaines élections est déjà actée. Ces deux têtes d'affiche du MPP sont revenues sur les menaces terroristes, arguant que les forces de défense et de sécurité sont en train de monter en puissance ces derniers temps. Ils croient fermement que la victoire du Burkina Faso sur les forces du Mal se dessine sérieusement.

Après les différents discours, le secrétaire général adjoint de la section provinciale, Soumaïla Ouédraogo, est passé à la tribune pour certifier que les structures du parti ont été renouvelées sur l'ensemble du territoire du Zondoma. Le nombre de places étant limité, il a invité ceux-là qui n'ont pas été responsabilisés à rester des militants dévoués à la cause du parti. Sanoussa Savadogo, membre du bureau politique national, dans son exposé sur le bilan du programme de développement économique et social a cité les nombreuses réalisations en termes d'infrastructures éducatives, sanitaires , d'accès à l'eau avant de préciser que la province du Zondoma a été bien servie dans les secteurs de l'éducation et de l'électrification. Il a souligné que beaucoup de chantiers sont en cours de réalisation dans les communes et que d'ici le 1er trimestre 2020, les actions du PNDES seront encore plus visibles. Le communicateur sur la stratégie électorale, Youssoufou Ouédraogo, a indiqué que la meilleure arme pour gagner une élection est la possession de la carte d'électeur. Il a donc invité les responsables du parti à faire la ronde pour convaincre et aider les habitants des villes et des campagnes à établir leur carte nationale d'identité, document recommandé pour se faire établir la carte d'électeur.

Le dernier communicateur, le directeur provincial de la police du Zondoma, a invité les populations à une bonne collaboration avec les FDS et à cultiver l'esprit de dénonciation des personnes suspectes.