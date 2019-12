Ile Maurice: Le plus beau sapin ou le plus écolo ?

Quel sapin choisir ? Artificiel, naturel et pourquoi pas écolo ? Mais saviez-vous que le sapin artificiel n'est finalement pas si écolo que cela ? L'heure est peut-être venue de tester les palettes en bois version sapin...

D'abord : les sapins artificiels sont fabriqués à base de matières particulièrement nocives pour l'environnement, notamment du PVC, des matières plastiques spéciales et de l'aluminium. Le tout, souvent recouvert de peintures spéciales conçues pour résister à la chaleur des guirlandes... Au final, un sapin en plastique est un concentré de produits dérivés du pétrole.

Il est également potentiellement nocif pour la santé des personnes, puisqu'il contient des produits cancérigènes comme la dioxine, le dichlorure d'éthylène ou le chlorure de vinyle. Les épines contiennent des micro-particules de plomb qui présentent un gros problème pour la santé à long terme.

Le poumon de la terre

De plus en plus de gens se tournent vers le sapin artificiel, plus propre, qui ne perd pas ses épines et qui est réutilisable. Cependant, beaucoup de Mauriciens préfèrent le sapin authentique pour son parfum dans la maison et évidemment parce qu'il est naturel. Les sapins naturels sont plus écologiques mais il faut les couper, donc participer à la déforestation et détruire des forêts qui sont le poumon de la terre.

Faites un geste responsable comme Samuel Descombes !

Entre le naturel coupé dans nos forêts et sa version en plastique, un sapin écolo ou artisanal peut faire l'affaire. Vous pouvez encore vous tourner vers des sapins naturels, cultivés sans pesticides ou produits chimiques. Ou encore cette autre astuce. Une palette de bois, un cadre ancien, une boîte de décorations démodées... Vous pouvez vous en servir pour créer un sapin écolo de toute beauté.

À Cap-Malheureux, en bordure de route, Samuel Descombes confectionne des sapins en bois avec de belles branches de goyaves. Ça fait trois ans depuis que ce jeune homme de 27 ans fabrique des sapins artisanaux. Depuis début novembre, il a été approché par des Mauriciens à travers l'île. Et depuis, il en a vendu une soixantaine. Les sapins en bois de Samuel sont disponibles en différents tailles et coloris selon vos désirs.

Quand vous choisirez votre sapin de Noël, si vous ne l'avez pas déjà fait, faites un geste responsable et écologique...

Prix et calendrier des ventes de sapins naturels

Cette année, les sapins se vendent à Rs 200 l'unité. La vente a débuté samedi à partir de 8 heures et prendra fin le mardi 24 à 15 heures. Le département Bois et Forêts du ministère de l'Agro-industrie et de la sécurité alimentaire propose uniquement deux types de sapin : Pine Tree (sapin normal) et Araucaria. Et pour chaque sapin acheté, un Araucaria est offert gratuitement pour être planté.

Les points de vente sont :

1. Forestry Service Head Quarters, Botanical Gardens Street, Curepipe ;

2. Pamplemousses Forest Office ;

3. Abercrombie Forest Nursery, Abercrombie, Port-Louis ;

4. Forest Range Office - East, Near Quartier-Militaire Police Station, Quartier-Militaire ; et 5. Souillac Forest Nursery, Chaline Street, Souillac.