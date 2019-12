Ile Maurice: Noël - Voici les jouets tendances

Barbie se décline dans un style vestimentaire... indien. Un classique revisité. Sinon, des poupées Miraculous cela vous dit ? A l'approche de la Noël, une petite virée dans des magasins s'impose... Quels sont les best-sellers de cette année ?

Chez Meem, à Port-Louis, les jeux introduits cette année pour travailler les sciences se vendent comme des petits pains. On y trouve, dans la catégorie biologie, les parties du corps, la grossesse ainsi que les génétiques et l'ADN. Dans la catégorie chimie, l'on propose des jeux pour des débutants et des professionnels. Et en ce qui concerne la catégorie physique, on a le choix entre un laboratoire, l'électricité ou encore l'hydroélectricité. Ceux intéressés à découvrir la galaxie peuvent aussi s'offrir un télescope.

Pour ce qui est des jeux extérieurs, ce sont surtout les trampolines, le croquet et le gokart qui sont les plus convoités. «Au choix, les clients peuvent aussi acheter les panneaux de signalisation afin de permettre à leurs enfants d'apprendre les codes de la route dès leur jeune âge, alors qu'ils conduisent leur go-kart», souligne Zaïnab Bhugaloo, du département de marketing.

Du côté des jeux de société, il y a cette année celui du Jumanji, réplique du jeu comme dans le film. Ou encore le monopoly qui s'associe avec des thèmes tels que LOL, cheaters, fortnite... Et puis, il y a les jeux «traditionnels». Les poupées, les peluches, les voitures... Sauf que ces jeux «traditionnels» ont évolué. La poupée Barbie, par exemple, a délaissé ses vêtements habituels pour adopter le style vestimentaire indien.

Les poupées bébés, elles, ressemblent à de vrais bébés de par leur expression faciale. Elles ont été confectionnées avec de la silicone réaliste. Puis, il y a la poupée bébé (fille et garçon) qui vous fait penser à un vrai. Car elle pleure, mange, boit, dort, prend son bain, fait pipi, produit des excréments et donne des bisous et des câlins. Quant aux peluches, elles sont recouvertes de sequin changeable. Et les voitures télécommandées sont liées à des thèmes tels que le Paw Patrol et Mario Kart.

Direction le magasin Immanuel, à Rose-Hill. La gérante, Anna Beedassy, nous confie que chez les filles, ce sont les poupées bébés LOL qui sont les plus convoitées. Et chez les garçons, des jeux tels que des fusils avec balles, l'archerie et les fléchettes sont très en demande. Les voitures aussi, mais pas toutes. En particulier la «bounce car», une voiture télécommandée qui roule, saute et descend les escaliers.

Plus loin, au magasin Venpin, un de ses directeurs, Harold Venpin, nous dira que la vente des jouets se joue équitablement entre les nouveautés et les traditionnels. Dans le premier cas, il y a les poupées Miraculous, la voie lumineuse sur laquelle traversent des véhicules, l'art des ongles et Baby Shark. Et pour les jouets traditionnels, il y a les toupies et les voitures téléguidées, notamment.