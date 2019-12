Ile Maurice: Elections contestées - Le renvoi en attendant de servir à nouveau la pétition aux parties adverses

Il faudra effectuer un «fresh service» des documents aux parties adverses, en l'occurrence Pravind Jugnauth, Dorine Chukowry ou encore Ivan Collendavelloo, entre autres. Du coup, l'affaire portant sur les pétitions électorales portées par les candidats de l'opposition qui contestent les élections générales de 2019 a été renvoyée au 13 janvier.

La contestation a été appelée en Cour suprême ce 23 décembre. Les pétitionnaires sont notamment Ezra Jhuboo, Suren Dayal, Adrien Duval, Jenny Adebiro et Arianne Navarre-Marie. Ils réclament un recomptage des voix dans les circonscriptions nos. 1, 9, 13, 14, 15, 17 et 19. Selon eux, les élections doivent être déclarées nulles d'autant que des bulletins de vote ont été retrouvés dans la nature.

Mais il leur faudra d'abord servir à nouveau les pétitions à ceux concernés. Cela, par ce que, par exemple, l'huissier a servi à deux reprises la pétition à la sentinelle affectée à la résidence de Pravind Jugnauth pour le no. 8. Alors que, selon la loi, ce dernier doit recevoir le document en mains propres. C'est Suren Dayal, candidat battu de l'Alliance Nationale à Quartier-Militaire-Moka, avec 12 290 voix, qui y conteste l'élection de Pravind Jugnauth, de Leela Devi Dookun-Luchoomun et de Yogida Sawmynaden.

Dans le cas d'Ivan Collendavelloo pour le no. 19 et Dorine Chukowry du no. 1, les documents ont été servis dans le périmètre de l'Assemblée nationale. Ce qui serait considéré comme un «contempt of parliament».

En cour ce lundi, Steve Obeegadoo de l'Allians Morisien et Kenny Dhunnoo ont fait valoir leur opposition quant à la demande d'Adrien Duval. Ce dernier a réclamé un recomptage des voix. Steve Obeegadoo avait récolté 11 865 voix et Kenny Dhunoo, 10 766 et Adrien Duval, 8 297 voix au no. 17.

Autre pétition, celle d'Ezra Jhuboo, candidat battu du Parti travailliste (PTr) au n°14, Savanne-Rivière-Noire. Il avait également demandé un recomptage des votes dans sa circonscription. Selon lui, il y a eu «bribery», «cheating» et «undue influence».