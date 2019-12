Ile Maurice: 10 cadors pour nos politiques!

Cette année, on a voulu bousculer, secouer les traditions. Au lieu des habituelles savat leponz, godasses trouées et autres pantoufles usées habituelles, nous avons voulu offrir à quelques privilégiés - des cadors qui ont marqué 2019 de leur empreinte «indédébile» - des présents personnalisés. étant un peu à court de pognon, veuillez noter que nous avons dû emprunter de l'argent à nos grands-parents pensionnés pour leur offrir tous ces gifts. Parce que ceux-ci sont tous en or, comme à l'accoutumée, bien entendu (nou mizer mé pa s*****).

Ze golden zouti

Pour notre sympathique Madame Lareg et M. Armoogum, Returning Officer de la circonscription n°5, nous leur offrons l'incontournable lareg, pour qu'ils puissent bien ranger les bulletins de vote - tels des puddings maniok dans la vitrine d'un marchand à bicyclette - dans les urnes. Mais également, parce qu'on est super généreux, un T-Square, un Triangle, un bâton. Allez, soyons fous, un balai avec un long manche, un aspirateur, des chiffons, enn pinky, une bouteille d'alcool bleu et 1,5 L de Mr Propre afin qu'ils puissent faire le ménage et de la place la prochaine fois dans la salle de counting.

FOC you

Il a été so unjustly raillé pour ses goûts culinaires de luxe. Afin qu'il puisse oublier cette année (né)faste à sa réputation et durant laquelle il n'a pas obtenu de ticket pour les «élekchiants», nous proposons à Etienne un dîner au restaurant Golden Lobster, qui ouvrira bientôt ses portes dans les parages de Côte d'Or. Pas de biskwi ou d'eau plate au menu, mais des (many) Virgins Mojito, un moelleux au chococolat (hmmmm) qui fond en bouche, une belle queue de langouste thermidor. Pour faire passer le tout, un magnifique Sexxx on the beach, préparé avec amour par le barman à la renommée internationale, Connor. Le tout «FOC», of course.

Madam President sir

Pour Mr Président lady, enfin Mrs Président Madame, Her excellency Madam Président sir, Monsieur la Présidente (NdlA, énervement) Madame le Président, un DVD du chef-d'œuvre cinématographique intitulé Stutter Island, starring Pradeep. Synopsis : en 1954, un meurtrier de la langue, placé en centre de détention psychiatrique à Réduit, disparaît sur l'île de Stutter Island. Deux officiers sont envoyés sur place pour enquêter. Très vite, ils comprennent que le personnel de l'établissement cache quelque chose. Seul indice dont ils disposent : une vidéo sur laquelle on aperçoit Pradeep se battant pour trouver ses mots au Parlement...

Shut up just shut up shut up

Au vu de ses nouvelles responsabilités en tant que digne ambassadeur de notre île au pays des sheikhs, il est important de prévoir une fermeture éclair de la marque Choup chap pour notre Minis Prince afin qu'il évite d'ouvrir sa caverne d'Ali Baba buccale. La tolérance n'étant pas le fort des dirigeants là-bas, notre compatriote risque de finir dans un Bin, pire on pourrait même lui (show)kut la langue s'il ouvre trop sa boîte de Pandore. Prudence l'ami.

To bite or not to bite

Il va nous manquer. Sa verve, son Engliss, ses envolées lyriques, sa belle chevelure qui n'en fait parfois qu'à sa tête, son costume couleur salade betterave... Oui, notre Sexpire national, qui nous a tous ravis par ses discours enflammés et ses insultes recher chées, ne sera plus présent dans l'hémicycle - (smiley triste). Pour lui souhaiter bon vent, of frons à celui qui n'aime pas du tout qu'on le - traite d'aboyeur une œuvre inédite de William, intitulée To bite or not to bite. Bonne lecture à notre ser ansien dépité.

Ze faucille

On a retrouvé son véhicule avec lui dedans dans un karo kann cette année. Pour justifier sa troublante présence au milieu des tiges et des feuilles, Tongueman a affirmé qu'il avait eu une envie pressante. Pour éviter qu'il ne blesse quelque partie de son anatomie, le Père Nonoël propose d'offrir une faucille pour débroussailler le petit coin qu'il aura choisi pour se soulager. Sympa non ?

Ze «katori»

Pour Navin, l'incontournable katori dans lequel il pourra faire bouillir des pièces de monnaie. Il pourra ensuite avaler le doux breuvage, histoire de digérer sa mort politique. Pour donner un peu de peps au délicieux cocktail baptisé «Prendstaretraite», on y rajoute du jus de cotomili, très bon pour la santé, grâce à ses vertus détoxifiantes, surtout en cette période de fêtes où l'estomac risque de souffrir.

Ze «breauc»

Les «reaubinets» dans plusieurs régions étant souvent à sec malgré la promesse d'eau 24/7, de nombreux Mauriciens se sont «ceautisés» afin d'offrir un beau «breauc», enfin broc en plastique, «deauré» à souhait. Pourquoi ? Why ? Kifer ? «Pou li kapav al ranpli delo lapli si zamé bizin lav tonkin kan robinet sek koumma dir dan désert», affirment des «abeaunnés» de la CWA. «D'acceaurd»

Un truc en plumes

Parce que le parti du coq en a laissé quelques-unes durant les dernières élections, nous offrons, gracieusement, un truc en plumes au chef du poulailler bleu. Papa kok pourra le partager avec son coquelet, notamment, qui a été expédié à l'abattoir par les électeurs, qui s'est farci une défaite. Bon réveillon.

Ze sprinkler

En guise de cadeau pour celui qui tire sa révérence de la scène politique, un magnifique et pratique sprinkler, alias un arroseur. Le vénérable SAJ, adepte de l'arrosage de masse, pourra alors pisser sur tout le monde en toute quiétude sans avoir à lever le petit doigt, pendant qu'il se prélasse au bord de sa «pissing». Merci Monsieur, on ne vous oubliera pas.