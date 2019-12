Angola: Le PR met en évidence les fruits de la perspective de changement

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a affirmé lundi que les décisions de l'Exécutif s'inscrivaient dans une perspective de changement qui "porte lentement ses fruits" et se reflète dans la société.

Le Chef de l'Etat, qui a fait cette constatation dans son message de nouvel an à la Nation, a précisé que l'Angola "connaît des progrès dans la défense des droits fondamentaux du citoyen, l'exigence d'une plus grande rigueur dans la gestion des ressources publiques, la lutte contre le népotisme et l'impunité et le combat à la corruption".

Il a dit que ce scénario contredit la «vision pessimiste de ceux qui doutaient encore que l'Angola vit de temps nouveaux».

Le Président de la République a estimé qu'au cours de l'année qui s'achève, "nous avons affronté et surmonté des situations difficiles, dérivées d'un contexte national et international de contours critiques". João Lourenço a souligné que le Gouvernement restait engagé et déterminé à créer les conditions nécessaires pour offrir à la majorité de la population de meilleures conditions de vie, bien qu'il y ait encore de nombreuses difficultés.

À titre d'illustration, l'homme d'État a indiqué qu'une attention particulière était accordée par l'Exécutif au secteur social, afin de mieux servir la population en termes d'éducation, de santé, d'énergie, d'assainissement et d'eau potable.

«Nous sommes conscients que bon nombre des progrès réalisés ne se reflètent pas encore directement dans la vie de la population, qui est confrontée à la hausse des prix des produits alimentaires de base en raison de la spéculation de certains commerçants malhonnêtes et de la faible offre de produits essentiels de production nationale », a-t-il reconnu.

Il a expliqué qu'en vue de corriger cette situation, l'Exécutif prenait toutes sortes de mesures pour encourager l'augmentation de la production nationale de biens et services, des exportations et de l'offre d'emplois.

Le Président João Lourenço a également souligné l'investissement du secteur entrepreneurial privé national et étranger, qui "a un rôle de premier plan à jouer dans ce domaine, comme un facteur majeur".

João Lourenço a conclu en souhaitant à tous "paix et harmonie, et que la nouvelle année apporte plus de prospérité et de réalisations personnelles et professionnelles".